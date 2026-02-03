En marcha las obras para crear un gran itinerario ciclista y peatonal de 4,5 kilómetros en el centro de Oviedo: estos son todos los datos de la obra

Oviedo pone en marcha un nuevo proyecto para seguir avanzando hacia una movilidad urbana más sostenible. Lacapital inició este lunes las obras para conectar con un carril bici y una gran acera la zona del Vasco con el Palacio de los Deportes a través del bulevar de Santullano. Se trata de un proyecto adjudicado a Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias SL por 157.000 euros y con un plazo de ejecución de dos meses, incluido dentro de un plan que pretende cerrar el año con más de 21 kilómetros de sendas ciclables construidas o habilitadas en territorio ovetense. «El objetivo es conectar la plaza de la Cruz Roja con la glorieta de Santullano y contribuir con ello a la mejora de la movilidad», explicó el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, subrayando que se trata de una solución «provisional» hasta abordar el proyecto de integración de la fábrica de armas en la ciudad, que prevé un vial que atraviese el conjunto fabril y aleje el tráfico de Santullano.

Una pala excavadora comenzó a trabajar en la mediana del tramo urbano de la autopista, entre los nudos de Santullano y Ángel Cañedo, con el fin de dar continuidad a la red de itinerarios peatonales y ciclistas del entorno, además de renovar el firme de las calzadas para vehículos. La actuación abarca un tramo de 375 metros de longitud y reordena el espacio viario en ambos sentidos de circulación. En la calzada de entrada a Oviedo se habilitará un carril bici de 2,20 metros de ancho, pavimentado en color rojo y delimitado mediante separadores de PVC reflexivos que sustituirán al actual arcén exterior de la vía.

En sentido contrario, sobre el arcén de salida, se construirá una acera peatonal también de 2,20 metros que enlazará la calle Marcelino Fernández con la glorieta de Ángel Cañedo, resolviendo uno de los puntos donde hoy se interrumpe el paso a pie.

El proyecto incluye el fresado y la renovación de la capa de rodadura en las dos calzadas existentes, una intervención pensada para mejorar la adherencia y la seguridad del tráfico motorizado en un tramo muy utilizado como acceso al este de la ciudad. A ello se suma la mejora de la iluminación, con la instalación de dos nuevos puntos de luz de siete metros de altura en la conexión con Marcelino Fernández, un refuerzo que busca aumentar la visibilidad de peatones y ciclistas en horario nocturno.

Desde el punto de vista de la movilidad, la actuación pretende fomentar los desplazamientos no motorizados entre el centro, los barrios del este y el Hospital Universitario Central de Asturias, dando continuidad a un corredor que hasta ahora quedaba cortado entre Santullano y la Cruz Roja. Cuando finalicen los trabajos quedará completado un itinerario ciclista de 4,5 kilómetros (ida y vuelta) entre la plaza de la Cruz Roja y el «arpa» de Guillén Lafuerza, al conectar con el parque lineal.

La separación física entre el tráfico rodado y los nuevos espacios para bicicletas y peatones se reforzará mediante hitos y elementos de protección, con el objetivo de incrementar la seguridad vial en un entorno de alta intensidad circulatoria.

El contrato fija un periodo de garantía de un año desde la recepción de las obras. El presupuesto base de licitación ascendía a 190.325,73 euros, si bien la adjudicación se cerró en 157.000 euros. Dada la proximidad de la iglesia de San Julián de los Prados, declarada Patrimonio de la Humanidad, el proyecto contempla seguimiento arqueológico para evitar afecciones al monumento, en un ámbito donde ya se han extremado las cautelas en intervenciones anteriores.

Evitar cortes

Durante la ejecución se priorizará el mantenimiento del tráfico mediante desvíos y circulación alternativa frente al corte total de la calzada, con el fin de reducir las molestias a conductores y usuarios del transporte público durante el tiempo que duren los trabajos.Las actuaciones no precisan evaluación de impacto ambiental, según la documentación técnica, que enmarca la intervención en la reordenación progresiva del llamado Bulevar de Santullano.