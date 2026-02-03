Oviedo, ciudad en obras: esta es la mareante cifra (de ocho dígitos) que suman las obras en marcha del Ayuntamiento

Oviedo mantiene en marcha obras por un importe cercano a los 50 millones de euros salidos directamente de las arcas municipales, en lo que supone la mayor ejecución de inversión en infraestructuras y equipamientos de los últimos años. El alcalde, Alfredo Canteli, y el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, destacaron este dato durante su visita a las obras del Centro Social de Ventanielles, una actuación clave para el barrio, fruto de una inversión de 6,9 millones de euros que empieza a tomar forma y estará lista en 2027. «Desde que llegamos en 2019 no paramos de trabajar y de impulsar la ciudad en todos los niveles. Estamos hablando de inversiones muy importantes, fundamentalmente en los barrios», subrayó el regidor..

La concejalía de Infraestructuras ejecuta actualmente trabajos por más de 6,4 millones de euros dentro del llamado plan de Choque o de distritos. A esta cifra se suman los 24,4 millones de euros de las nuevas pistas de atletismo de Ciudad Naranco, casi 3 millones para la remodelación de las piscinas del parque del Oeste y los mencionados 6,9 millones destinados para levantar el mencionado centro social de Ventanielles, que tendrá espacios comunes multifuncionales, salas de reuniones, salas polivalentes, biblioteca, una sala de estudio, un aula informática, una ludoteca, una sala polivalente, un centro coworking y un aula-cocina, entre otros servicios.

Además, se desarrollan actuaciones de eficiencia energética y regeneración urbana en varios bloques de viviendas de Guillén Lafuerza y el propio barrio de Ventanielles por importe de otros 9 millones.

Dentro del Plan de Distritos figuran actuaciones como la urbanización de la ronda sur de la plaza Cardenal Tarancón hasta la pasarela de San Melchor García Sampedro (1,8 millones), la renovación de pavimentos y viales en varias calles (1,2 millones) y la mejora de la accesibilidad en la calle Víctor Sáenz (952.576 euros). También están en ejecución el carril bici entre Cerdeño y La Corredoria (959.841 euros), el desmontaje de la fuente de la plaza Longoria Carbajal (360.088 euros), la ejecución de paradas de autobús en el campo de golf municipal (132.523 euros) y la adecuación de escaleras y plaza en el parque del Oeste (170.179 euros).

Noticias relacionadas

Completan la relación la ruta ciclable en el entorno del Nora (355.717 euros), la renovación de la plaza en la calle Julián Cañedo (254.337 euros) y la pavimentación y reordenación del tráfico en la O-14, tramo Ángel Cañedo–Fábrica de La Vega (190.325 euros). Nacho Cuesta destacó «la inversión histórica en la mejora y modernización de las infraestructuras y equipamientos de Oviedo, así como el cumplimiento de los compromisos con los barrios y los vecinos».