Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño

Apasionada del esquí alpino y formada en Oviedo y Francia, era hija del expresidente del PP de Llanes Félix Sánchez de Posada

Rosalía Agudín

La odontóloga Carlota Sánchez Luño falleció el sábado a los 39 años en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Era hija del que fue expresidente del PP de Llanes hasta 2005, Félix Sánchez de Posada, y Elisa Luño Fernández. Se formó en el colegio Meres y era una apasionada del esquí alpino. En 2003 participó en el campeonato del Mundo Escolar de slalom en Schladming-Ramsay (Austria).

Carlota Sánchez Luño. / LNE

Estudió Odontología por la Universidad de Oviedo en junio de 2013 y seis años después se especializó en Odontología Digital por la Université de Toulouse. También hace tres se formó es Posturología Clínica en Odontología por la Universidad Católica de Murcia. Su carrera profesional se desarrolló entre Asturias y Francia. En el país vecino trabajó en los municipios de Vesoul y Tolosa y de vuelta a la región atendió a sus pacientes en Oviedo.

Las muestra de condolencias se suceden desde el sábado. El PP de Llanes mostró su más sentido pésame en "estos momentos de profundo dolor" y desea a su familia "fortaleza y consuelo tras esta pérdida tan dolorosa". También la Agrupación Socialista de Llanes mostró su apoyo a su familia, amigos y seres queridos.

La joven fue despedida en Oviedo el domingo en un acto que tuvo lugar en el tanatorio de El Salvador y, a continuación sus restos mortales fueron incinerados. El lunes recibió cristiana sepultura en el cementerio de Santa María de Llanes tras una misa celebrada en la basílica.

