Pasión por el tenis de mesa en Oviedo: todos al cine con palas para ver el estreno de Marty Supreme

Los integrantes del Club Oviedo Tenis Mesa aprovecharon el pasado viernes para hacer una pausa en sus entrenamientos y acudir a los Cines Embajadores Foncalada con motivo del estreno de la popular película "Marty Supreme". La cita se convirtió en una actividad de convivencia para el equipo, que decidió acudir de una forma muy especial: todos los jugadores llevaron sus palas, varias pelotas y el uniforme oficial que utilizan habitualmente en las competiciones.

La iniciativa surgió a propuesta de su presidente, Emilio Burgos, que tuvo la idea de organizar la salida aprovechando que la película gira en torno al mundo del ping pong, un deporte con el que los asistentes se sintieron plenamente identificados. "Marty Supreme" está inspirada en la vida de un jugador real de tenis de mesa y sigue la trayectoria de un joven talento que se abre paso en la competición, mostrando desde dentro el ambiente de los torneos, la exigencia del entrenamiento y las dificultades de dedicarse a este deporte.

"No es nada habitual que se hagan películas sobre deportes como el nuestro, que suelen tener mucha menos visibilidad que otros más mayoritarios. Por eso nos hizo especial ilusión ver una historia de ping pong en el cine y sentirnos representados", explicó Manel Recio, miembro del Club Oviedo Tenis Mesa.

El Club cuenta con más de cincuenta socios y atraviesa un buen momento en cuanto a participación. Al cine acudieron una veintena de miembros, ya que no todos pudieron sumarse a la iniciativa debido a que la película está recomendada para mayores de dieciséis años, lo que dejó fuera a los alumnos más jóvenes de la cantera. Pese a ello, la actividad fue valorada de forma muy positiva y sirvió para reforzar la convivencia y el sentimiento de grupo entre los integrantes del club, que continúan apostando por iniciativas que van más allá de los entrenamientos.