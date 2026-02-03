El "Trío Untía", romanticismo musical para el concierto 2.100 de la Sociedad Filarmónica de Oviedo

La Sociedad Filarmónica de Oviedo abre hoy, a las 19.45 horas, el mes de febrero mediante un recital que protagonizará el "Trío Untía", una agrupación compuesta por Juan Ferrer (clarinete), Raúl Mirás (violonchelo) y Alicia González (piano), en el que supone el concierto número 2.100 en la historia de la institución. La velada, estructurada en dos partes, está subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, la Fundación EDP, LA NUEVA ESPAÑA, Caja Rural de Asturias y la Fundación Cajastur.

El programa propone un recorrido por la historia y las posibilidades expresivas del trío para clarinete, violonchelo y piano, una formación camerística poco habitual, pero de gran riqueza tímbrica. De este modo, la primera pieza que interpretarán los artistas será el "Trío para clarinete, violonchelo y piano" de Nino Rota. Esta obra del maestro italiano, más conocido por la composición de inmortales bandas sonoras para películas como "La dolce vita", "El gatopardo" o "El padrino", revela su faceta como músico académico a través de un interesante lenguaje neorromántico.

Le seguirá el "Trío de clarinete en Si bemol mayor", op. 11 de Ludwig van Beethoven, articulado en tres movimientos e inscrito en la tradición clásica heredada de Haydn y Mozart. Sin embargo, esta obra ya anticipa algunos rasgos característicos del lenguaje beethoveniano, destacando el último movimiento: un conjunto de variaciones sobre una melodía popular de la época que confiere al trío un carácter cercano y vivaz.

En la segunda parte se interpretará el "Trío para clarinete en La menor" op. 114 de Brahms, compuesto en 1891 y organizado en cuatro movimientos, con un lenguaje más introspectivo y denso y una sonoridad oscura y de elaborada construcción formal.

Los integrantes del "Trío Untía" destacan por su experiencia y saber hacer en el mundo musical. Juan Ferrer es uno de los clarinetistas más polifacéticos y destacados de su generación, siendo el primer español en formar parte del jurado de prestigiosos concursos internacionales como el Concurso Chaikovski de Moscú. Desde el curso 2017-2018 es profesor internacional invitado de la Fundación Simón Bolívar y como solista ha actuado junto a destacadas orquestas sinfónicas españolas e internacionales, así como con reconocidas bandas sinfónicas europeas, americanas y asiáticas. Desde 1994 ocupa el puesto de clarinete principal de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

El violonchelista Raúl Mirás desarrolla una amplia y reconocida trayectoria artística, actuando como solista de orquestas como la Sinfónica de Tenerife, Orquesta Ciudad de Granada y Orquesta Sinfónica de Castilla y León, colaborando con formaciones como la Mahler Chamber Orchestra -que visitó el Auditorio ovetense hace un par de semanas-, Philharmonia Orchestra o la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Formado en Musikene, mantiene una intensa actividad como músico de cámara y extiende su compromiso musical al ámbito pedagógico, impartiendo clases y masterclasses. Desde 2020 es violonchelo principal en la Orquesta Sinfónica de Galicia.

La pianista Alicia González, formada en Barcelona y Holanda con maestros como Albert Attenelle, Ton Demmers, Jan Wijn y Eugen Indjic, ha sido galardonada con numerosos premios nacionales e internacionales desde muy temprana edad. Desarrolla una intensa labor como pianista acompañante y de música de cámara colaborando en masterclasses con destacados solistas y trabajando habitualmente con orquestas como la Orquesta Sinfónica de Galicia o la Sinfónica de Bilbao. Actualmente es pianista acompañante del conservatorio Superior de Música de A Coruña, compaginando esta labor con su actividad concertista como solista y músico de cámara.

Las entradas para este recital, de algo más de una hora de duración, se pueden adquirir, al precio de 20 euros, en la página web de venta de entradas de la Sociedad Filarmónica: https://filarmonicaoviedo.koobin.es/