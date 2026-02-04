Asturias impulsa la inclusión laboral: presenta una herramienta digital para empresas y colectivos vulnerables

Asturias da un paso más hacia la inclusión laboral con la presentación de una nueva herramienta digital diseñada para fomentar la participación de colectivos vulnerable en el mercado de trabajo. La iniciativa, liderada por la Fundación Vinjoy en colaboración con la Agenda 2030, la Universidad de Oviedo y distintas empresas asturianas, busca sensibilizar a las compañías y facilitar la integración de personas con discapacidad, en situación de exclusión o con dificultades de inserción laboral.

Según Adolfo Rivas, director gerente de la Fundación Vinjoy, se trata de un primer paso que permite a las empresas «caminar juntas hacia una sociedad más justa», ofreciendo recursos prácticos para digitalizar la actividad de apoyo, visibilizar capacidades especiales y orientar la inclusión laboral sin imponer obligaciones normativas. La herramienta se presenta de forma accesible y estética, buscando ser adoptada voluntariamente por el tejido empresarial asturiano.

Actualmente, la Fundación Vinjoy mantiene alianzas con 70 empresas y realiza, aproximadamente, 20 inserciones laborales mensuales, que se traducen en más de 200 personas al año incorporadas al mundo del trabajo. Según Rivas, la herramienta busca ir más allá de la inserción laboral: «Queremos que se genere una cultura de inclusión en la que toda persona que pueda aportar valor lo haga con dignidad y respeto». Una de esas empresas es Lacera que cuenta con más de 500 empleos para personas con discapacidad. «Esta herramienta ayudará a las empresas a facilitar la integración laboral de los colectivos vulnerables», explicó su director general, Alejandro Blanco.

Además de aumentar la diversidad en las plantillas, la iniciativa destaca el valor social y comunitario de la inclusión. Como señaló Ponte, la empresa inclusiva no solo genera valor económico, sino que también fortalece la cohesión social, aporta motivación y enriquece el entorno laboral, especialmente en momentos de escasez de talento.

La herramienta fue presentada en la II Jornada técnica sobre Empresa Inclusiva, organizada por la Fundación Vinjoy. En el acto de presentación estuvieron la directora gerente del servicio público de empleo, Begoña López; el director de la agenda 2030, Juan Ponte, y el vicerrector de Planificación Estratégica y Coordinación de Campus, Juan Carlos San Pedro. Así como el propio Adolfo Rivas.

Desde la institución académica asturiana, Juan Carlos San Pedro, destacó la contribución de la Universidad en la promoción de la inclusión, desde la docencia y la investigación hasta la transferencia de conocimiento al tejido empresarial. De hecho, la institución inauguró este curso un título propio dirigido a personas con discapacidad cognitiva.