¿Cuándo se celebrará el homenaje de la ciudad al campo? Oviedo pone fecha a la celebración de La Ascensión

El paseo del Bombé y el Campo de San Francisco serán escenarios de talleres artesanos y actuaciones folclóricas, mientras los restaurantes ovetenses ofrecerán sus tradicionales jornadas gastronómicas

La feria de La Ascensión del año pasado. / IRMA COLLIN / LNE

Rosalía Agudín

La concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz, lleva semanas trabajando de forma paralela en Carnaval –el gran desfile se celebrará la tarde del día 21– y en la organización de la feria de la Ascensión. El homenaje de la ciudad al campo tendrá lugar del 15 al 17 de mayo y esta mañana está previsto que la junta de gobierno dé el visto bueno a la licitación para el alquiler, la instalación y el desmontaje de las casetas durante los próximos tres años. Hasta 2028. El área apuesta por volver a realizar el mercado de productos asturianos entre las plazas de Porlier y la Catedral.

Por su parte, el paseo del Bombé del Campo de San Francisco albergará los talleres artesanos diversos, gratuitos y para todos los públicos; mientras que el kiosco será escenario de las diferentes actuaciones de folklore. De igual forma, se celebrará el desfile de grupos por las calles del centro de la ciudad.

También es una tradición que los diferentes restaurantes ofrezcan por estas fechas unas jornadas gastronómicas consistentes en menestra de temporada, carne gobernada y tarta de queso con cerezas. Así que, como dice la sabiduría popular, «por La Ascensión, cerezas en Oviedo y trigo en León».

TEMAS

¿Cuándo se celebrará el homenaje de la ciudad al campo? Oviedo pone fecha a la celebración de La Ascensión

