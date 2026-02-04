Espectacular detención en Oviedo: La Policía Nacional pilla "in fraganti" a dos asaltantes tras un violento robo mediante el método del alunizaje

Espectacular detención en Oviedo. Efectivos de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Asturias arrestaron a dos hombres, de nacionalidad española y 42 y 38 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un establecimiento de hostelería y alimentación ubicado en el barrio ovetense de Pumarín.

Los hechos tuvieron lugar a las cuatro y cuarto de la madrugada del pasado domingo. Un agente del Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C.), que realizaba labores de prevención de robos en un vehículo camuflado, escuchó la activación de una alarma acústica mientras patrullaba por la zona. Al aproximarse al lugar, el funcionario observó que la puerta de cristal de una tienda de alimentación había sido violentada.

El agente actuante localizó en la entrada una tapa de alcantarilla, extraída de una calle aledaña, que los asaltantes habían utilizado como ariete para fracturar el acceso. Al asomarse, sorprendió en el interior a dos individuos que se movían rápidamente en la zona de la caja registradora, la cual ya habían logrado desencajar.

A pesar de encontrarse en desventaja numérica y en una franja horaria de especial peligrosidad, el policía se identificó y entró en el local, logrando reducir a ambos sospechosos en el suelo tras una tensa confrontación, manteniéndolos bajo control hasta la llegada de los refuerzos solicitados a través de la sala CIMACC.

Durante el cacheo preventivo, los agentes descubrieron un detalle singular: ambos detenidos portaban calcetines de color negro en sus bolsillos y manos, no portándolos en sus pies, técnica utilizada habitualmente por delincuentes para evitar dejar huellas dactilares en la escena del crimen. Asimismo, se incautó una bicicleta eléctrica hallada en el portal contiguo, que había sido anteriormente sustraída.

Uno de los detenidos tuvo que ser trasladado al Centro de Salud de La Lila, donde recibió ocho puntos de sutura por un corte profundo en la mano izquierda, provocado presuntamente por los cristales durante el asalto.

Los arrestados, que ya han sido puestos a disposición judicial, cuentan con un amplio historial delictivo tanto en Asturias como en otras comunidades autónomas, destacando su especialización en delitos contra la propiedad.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación, ya que el modus operandi coincide plenamente con otros robos con fuerza registrados recientemente en Oviedo, por lo que no se descarta que se les imputen nuevos cargos en los próximos días.