Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo

El mundo de la moda se viste de luto. La modelo Cristina Pérez Galcenco fue encontrada muerta sin signos de violencia la mañana del martes en su vivienda ubicada en la localidad malagueña de Caleta Vélez. Tenía 21 años. Era hija del futbolista y antiguo portero del Sporting Nacho Pérez y la moldava Tatiana Galcenco, y nació por casualidad en Lanzarote. A los pocos meses se instaló con su familia en Lugones y desde los 14 años era una de las modelos que participó en Pasarela Campoamor, que cada año tiene lugar en el ovetense teatro Campoamor. Su directora, Graciela Suárez, afirmó "sentirse destrozada" al conocer la noticia y, próximamente, le rendirán sentidos homenajes. También mostraron su pesar los miembros de la agencia de modelos Rassim 's. "Estamos muy tristes".

Pérez era una niña cuando sus conocidos le animaban a que fuese modelo. Hasta que fue adolescente, compaginó sus estudios con la gimnasia rítmica. Un día dejó los entrenamientos y en un reportaje con LA NUEVA ESPAÑA detalló que necesitaba buscar nuevos hobbies. Fue entonces cuando comentó a sus padres la idea que le rondaba la cabeza. Entre todos tomaron la decisión de intentarlo y preparó un catálogo de fotografías.

A lo largo de su carrera profesional, desfiló por todo tipo de pasarelas. Era una de las imágenes más conocidas de Pasarela Campoamor y pasó por las Fashion Week de Madrid, París y Milán. También protagonizó sesiones para empresas como Stradivaruis y showroom junto a Versace y Louis Vuitton. En China trabajó unos meses. En la actualidad, se encontraba en Málaga haciendo un curso. El funeral se espera que se celebre los próximos días una vez que su cuerpo sea trasladado a Asturias.