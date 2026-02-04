El grupo "CantaJuego" llega a Oviedo con la gira de su veinte aniversario: fecha, horario y precio de las entradas
La popular compañía aterrizará en el Teatro Campoamor el domingo 12 de abril con dos funciones, programadas a las 12.30 y a las 17.00 horas
El popular grupo de música infantil "CantaJuego" llega a Oviedo el próximo domingo 12 de abril con su nueva gira que celebra su veinte aniversario. Forma parte del ciclo de teatro promovido por la Fundación Municipal de Cultura y las entradas para las dos funciones que se celebrarán en el Campoamor saldrán a la venta este jueves, al igual que el resto de espectáculos que forman parte de la programación municipal.
El espectáculo “CantaJuegos 20 años: La Gira” llegará al Teatro Campoamor el domingo 12 de abril con dos funciones, programadas a las 12.30 y a las 17.00 horas. Se trata de un musical infantil y familiar, con una duración aproximada de 80 minutos, dirigido a público a partir de 12 meses, que combina música, coreografías y la participación del público para celebrar los veinte años de trayectoria del popular grupo.
Las entradas tienen precios que oscilan entre los 25 euros en patio, 23 euros en platea, 21 euros en entresuelo, 17 euros en principal y anfiteatro y 15 euros en general. Podrán adquirirse online y también en las taquillas presenciales del teatro, dentro de los horarios habituales de venta.
