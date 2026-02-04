Ya hay fecha para la inauguración de la gran parada de autobuses del HUCA: el Principado elige uno de los días con menor volumen de viajeros

La gran marquesina del entorno del HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) y los tapices rodantes empezarán a funcionar antes de que finalice la semana. El sábado, día 7, es la jornada elegida por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias para su puesta en marcha.

La apertura de este espacio de espera para viajeros implica que las paradas de autobús ubicadas actualmente en la calle Aldea Cerdeño, en el lateral del edifico de Consultas Externas, se trasladen a la zona de la nueva estructura, situada en la vía Juan Antonio Álvarez Rabanal. Mientras que los servicios especiales vinculados a los turnos del personal que trabaja en el HUCA mantendrán su ruta actual, que finaliza junto a la capilla de La Cadellada, en la avenida del Hospital Universitario.

La entrada en funcionamiento de la gran marquesina y las pasarelas eléctricas se realizará durante el fin de semana para facilitar la adaptación al nuevo emplazamiento, al ser el volumen de tráfico y viajeros notablemente inferior al de los días laborales. El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Oviedo "han coordinado los trabajos para la puesta en marcha del intercambiador, que reordenará el transporte público en uno de los nodos urbanos con mayor intensidad de viajeros de la capital", señalan desde la Consejería de Movilidad.

La infraestructura cuenta con dos dársenas de embarque. Una de ellas es para los autobuses interurbanos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), y la otra para los servicios municipales de la empresa Transportes Unidos de Asturias (TUA). En una jornada laborable se detendrán en esta parada 436 autobuses, lo que supone un volumen aproximado de 7.000 personas que llegan o salen a diario del complejo sanitario en transporte público.

Aparcabicis

En las inmediaciones del HUCA paran los autobuses de 38 itinerarios interurbanos del CTA y cuatro líneas urbanas de TUA (C, D, F y V). El Gobierno de Asturias ha invertido 1.396.559 euros de fondos europeos Next Generation en la construcción del intercambiador del HUCA, que cuenta con un espacio multifuncional de espera de 300 metros cuadrados equipado con mobiliario y servicios como la recarga eléctrica o aparcabicis.

La gran marquesina del intercambiador, que ocupa alrededor de 300 metros cuadrados, está concebida como «espacio de espera» para el gran volumen de viajeros que diariamente utiliza el autobús, aseguran fuentes de la Consejería de Movilidad. Cuando se acerque la hora en la que pasa el vehículo los usuarios se trasladarán a una de las dos dársenas, la urbana o la interurbana, para subir y emprender el viaje. En esos espacios dispondrán también de pequeñas marquesinas.

El proyecto puesto en marcha por el Principado incluye también un espacio, al otro lado del gran espacio cubierto, para que puedan estacionar los autobuses hasta que llegue la hora de prestar el servicio. Estas nuevas dársenas concentrarán las paradas dispersas ahora por zonas próximas al complejo hospitalario.