IU responde al reto de Nacho Cuesta: "El Ayuntamiento de Oviedo no debe provocar una crisis política añadida"

Nacho Cuesta, durante el Pleno de este martes, retó a Izquierda Unida a abandonar el Gobierno del Principado de Asturias si el PSOE no fija un calendario concreto para el derribo del antiguo HUCA. El grupo municipal, encabezado por Gaspar Llamazares, respondió 24 horas después al "ultimátum" del concejal de Planeamiento diciendo que "la nuestra es una izquierda sólida que pretende crecer y condicionar gobiernos, no solo gritar y mucho menos desestabilizar".

El grupo municipal asume que el bloqueo actual es responsabilidad del Principado, que todavía no ha resuelto la reubicación del centro de transfusiones, un trámite imprescindible para poder reanudar las demoliciones, pero entiende que esta situación no se soluciona con amenazas ni con rupturas políticas. A su juicio, el camino pasa por hacer funcionar mejor los gobiernos y reforzar la colaboración entre administraciones, dejando a un lado los enfrentamientos estériles. La prioridad, sostienen, debe ser desbloquear el proyecto y avanzar en una solución real para El Cristo.

"Es función del Ayuntamiento de Oviedo liderar una exigencia, no provocar una crisis política añadida. El Cristo lo que necesita es construcción, no destrucción política. Proponemos un frente común cívico y político para desbloquear esta situación", concluyó Llamazares.