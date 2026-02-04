Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IU responde al reto de Nacho Cuesta: "El Ayuntamiento de Oviedo no debe provocar una crisis política añadida"

El grupo municipal asume que el bloqueo actual es responsabilidad del Principado, pero entiende que esta situación no se soluciona con amenazas ni con rupturas políticas

Por la izquierda, Cristina Pontón, Gaspar Llamazares y Alejandro Suárez durante el desayuno informativo de este miércoles.

Por la izquierda, Cristina Pontón, Gaspar Llamazares y Alejandro Suárez durante el desayuno informativo de este miércoles. / Irma Collín

Pelayo Méndez

Oviedo

Nacho Cuesta, durante el Pleno de este martes, retó a Izquierda Unida a abandonar el Gobierno del Principado de Asturias si el PSOE no fija un calendario concreto para el derribo del antiguo HUCA. El grupo municipal, encabezado por Gaspar Llamazares, respondió 24 horas después al "ultimátum" del concejal de Planeamiento diciendo que "la nuestra es una izquierda sólida que pretende crecer y condicionar gobiernos, no solo gritar y mucho menos desestabilizar".

El grupo municipal asume que el bloqueo actual es responsabilidad del Principado, que todavía no ha resuelto la reubicación del centro de transfusiones, un trámite imprescindible para poder reanudar las demoliciones, pero entiende que esta situación no se soluciona con amenazas ni con rupturas políticas. A su juicio, el camino pasa por hacer funcionar mejor los gobiernos y reforzar la colaboración entre administraciones, dejando a un lado los enfrentamientos estériles. La prioridad, sostienen, debe ser desbloquear el proyecto y avanzar en una solución real para El Cristo.

"Es función del Ayuntamiento de Oviedo liderar una exigencia, no provocar una crisis política añadida. El Cristo lo que necesita es construcción, no destrucción política. Proponemos un frente común cívico y político para desbloquear esta situación", concluyó Llamazares.

IU responde al reto de Nacho Cuesta: "El Ayuntamiento de Oviedo no debe provocar una crisis política añadida"

El grupo "CantaJuego" llega a Oviedo con la gira de su veinte aniversario: fecha, horario y precio de las entradas

Oviedo presenta toda la programación teatral para el año 2026: "Se trata de un impulso necesario para una ciudad que opta a la capitalidad europea de la cultura"

La Universidad de Oviedo rechaza "un traslado provisional" de la facultad de Ciencias: "Solo se producirá una mudanza definitiva en el marco del futuro campus de El Cristo"

La turronería de Oviedo que deleitó a Serena Williams y vende online a toda Europa: "Somos el negocio más antiguo de la ciudad"

El PSOE presiona para investigar el subsuelo de la fábrica de La Vega de Oviedo: "Estamos en manos de incompetentes"

Ya hay fecha para la inauguración de la gran parada de autobuses del HUCA: el Principado elige uno de los días con menor volumen de viajeros

