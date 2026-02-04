Mario Arias logra la mitad de los apoyos de la militancia para ser su presidente: " "El PP tiene que estar unido, fuerte y alineado con el proyecto que hoy gobierna Oviedo"

La mitad de la militancia del PP de Oviedo respalda que Mario Arias sea su próximo presidente. El candidato entregó la tarde de este miércoles 557 avales y, previsiblemente, será el único que se presentará al congreso que tendrá lugar el día 21 en el Auditorio Príncipe Felipe bajo el lema "El futuro lo decides tú". La formación cuenta con más de un millar de militantes al corriente de pago de la cuota y el plazo para la entrega de la documentación finaliza a las ocho de la tarde.

Fue el presidente saliente, Agustin Iglesias Caunedo, quien recogió la carpeta transparente con las firmas y donde se podía leer la frase que Arias utiliza en su campaña: "Unidos decidimos nuestro futuro". En el interior se encontraba el taco de documentos con los apoyos y Arias recordó que eran necesarias 96 para dar el paso para presentarse a la presidencia del partido. En un principio, explicó, esperaba obtener un máximo de 150 avales para "pasar el trámite" pero la militancia se ha volcado con esta candidatura en la que el exedil Gerardo Antuña será su secretario general.

Cosas del pasado son sus rencillas. Ambos aspiraban a presidir el partido, pero a finales del año pasado alcanzaron un acuerdo que puso fin a la confrontación. "El PP tiene que estar unido, fuerte y alineado con el proyecto que hoy gobierna nuestra ciudad y estoy seguro de que va a seguir liderando a partir de 2027". Sobre si quiere ser el candidato a las elecciones municipales tal y como será Álvaro Queipo para la presidencia de Asturias, Arias rechazó esta opción porque su máxima aspiración es "respaldar con lealtad y sin fisuras a Alfredo Canteli para reforzar la mayoría absoluta lograda hace tres años y seguir transformado Oviedo". "El objetivo es poner el partido al servicio de ese proyecto ganador, fortalecer la organización y sumar a todos sin excepciones porque creo que todos somos necesarios para que Oviedo siga gobernando".

Sobre si Canteli se afiliará, Arias recordó que ya se lo pidió públicamente hace muchos años pero "no me hizo ni caso". "Tampoco es algo que sea relevante; el Alcalde es del Partido Popular y tiene que seguir gestionando Oviedo como lo está haciendo. La capital asturiana es un municipio que está creciendo en todos los aspectos y también tiene mejores servicios, mejores infraestructuras, mejores oportunidades para vivir y para invertir. En eso se tiene que ocupar y nosotros respaldaremos la acción de gobierno".

Noticias relacionadas

De forma paralela, recordó que el PP es un "partido ganador en Oviedo" porque Gabino de Lorenzo, Agustín Iglesias Caunedo y Alfredo Canteli han ocupado el sillón de Alcaldía. "Nosotros no jugamos para empatar ni jugamos para ganar con una diferencia pequeña. Jugamos por conseguir la mayoría absoluta y eso es en lo que vamos a trabajar durante los próximos años".