El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle

El Alcalde, Alfredo Canteli, acompañado del concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, y el ingeniero municipal Adolfo Onís visitaron en la mañana de este miércoles las obras de construcción de un ascensor y las rampas para salvar los 14 metros de desnivel de la calle Víctor Sáenz, en Montecerrao.

Una actuación sumamente demandada por los vecinos para evitar subir los 70 escalones que tiene la vía y que supone una inversión de 952.576,35 euros. La previsión que maneja el equipo de gobierno del PP es que esta actuación incluida en el plan de choque de los barrios finalice a principios de agosto tras un plazo de ejecución de diez meses.

Noticias relacionadas

La asociación de vecinos de El Cristo y Montecerrao recogió hace un par de años firmas para exigir esta actuación. Los vecinos se quejaban entonces de que otras ciudades de la talla de Bilbao, Santander, Vigo, La Coruña o San Sebastián tenían soluciones mecánicas para problemas como el de este punto de Oviedo, donde denunciaron ya se han registrado varias caídas. Además, el Ayuntamiento ya colocó un su día un ascensor en la calle Fernández de Oviedo, en el barrio de Ciudad Naranco, que es muy utilizado por los vecinos de la zona para salvar las cuestas. n