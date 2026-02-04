Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle

El Alcalde, Alfredo Canteli, supervisa las obras para mejorar la accesibilidad entre dos barrios tras la demanda de los vecinos

El Alcalde durante la visita a las obras.

El Alcalde durante la visita a las obras. / LNE

Rosalía Agudín

El Alcalde, Alfredo Canteli, acompañado del concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, y el ingeniero municipal Adolfo Onís visitaron en la mañana de este miércoles las obras de construcción de un ascensor y las rampas para salvar los 14 metros de desnivel de la calle Víctor Sáenz, en Montecerrao.

Una actuación sumamente demandada por los vecinos para evitar subir los 70 escalones que tiene la vía y que supone una inversión de 952.576,35 euros. La previsión que maneja el equipo de gobierno del PP es que esta actuación incluida en el plan de choque de los barrios finalice a principios de agosto tras un plazo de ejecución de diez meses.

Noticias relacionadas

La asociación de vecinos de El Cristo y Montecerrao recogió hace un par de años firmas para exigir esta actuación. Los vecinos se quejaban entonces de que otras ciudades de la talla de Bilbao, Santander, Vigo, La Coruña o San Sebastián tenían soluciones mecánicas para problemas como el de este punto de Oviedo, donde denunciaron ya se han registrado varias caídas. Además, el Ayuntamiento ya colocó un su día un ascensor en la calle Fernández de Oviedo, en el barrio de Ciudad Naranco, que es muy utilizado por los vecinos de la zona para salvar las cuestas. n

TEMAS

El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle

Oviedo presenta toda la programación teatral para el año 2026: "Se trata de un impulso necesario para una ciudad que opta a la capitalidad europea de la cultura"

La zona del subsuelo de Oviedo donde está "la mayoría del agua subterránea"

¿Cuándo se celebrará el homenaje de la ciudad al campo? Oviedo pone fecha a la celebración de La Ascensión

Acepta tres años de cárcel un acusado de traficar con cocaína y hachís en Oviedo

Oviedo acogerá el mayor evento de cultura digital de la historia de España: estos son los "influencer" que no se lo perderán

Asturias impulsa la inclusión laboral: presenta una herramienta digital para empresas y colectivos vulnerables

