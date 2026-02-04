El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
El Alcalde, Alfredo Canteli, supervisa las obras para mejorar la accesibilidad entre dos barrios tras la demanda de los vecinos
El Alcalde, Alfredo Canteli, acompañado del concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, y el ingeniero municipal Adolfo Onís visitaron en la mañana de este miércoles las obras de construcción de un ascensor y las rampas para salvar los 14 metros de desnivel de la calle Víctor Sáenz, en Montecerrao.
Una actuación sumamente demandada por los vecinos para evitar subir los 70 escalones que tiene la vía y que supone una inversión de 952.576,35 euros. La previsión que maneja el equipo de gobierno del PP es que esta actuación incluida en el plan de choque de los barrios finalice a principios de agosto tras un plazo de ejecución de diez meses.
La asociación de vecinos de El Cristo y Montecerrao recogió hace un par de años firmas para exigir esta actuación. Los vecinos se quejaban entonces de que otras ciudades de la talla de Bilbao, Santander, Vigo, La Coruña o San Sebastián tenían soluciones mecánicas para problemas como el de este punto de Oviedo, donde denunciaron ya se han registrado varias caídas. Además, el Ayuntamiento ya colocó un su día un ascensor en la calle Fernández de Oviedo, en el barrio de Ciudad Naranco, que es muy utilizado por los vecinos de la zona para salvar las cuestas. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave
- La nueva milla de oro de Oviedo mira al Aramo
- Manuel Gutiérrez Claverol, geólogo ovetense: 'El subsuelo de Oviedo es uno de los mejor estudiados de Europa