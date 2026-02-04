Oviedo acogerá el mayor evento de cultura digital de la historia de España: estos son los "influencer" que no se lo perderán

El videojuego dejará de ser un complemento para convertirse en uno de los grandes protagonistas de FanMedia Con. El mayor festival de cultura fan y creación digital de la historia de España celebrará su primera edición del 20 al 22 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, el Calatrava, con la previsión de reunir a más de 20.000 apasionados de este mundo en una cita que promete situar el "gaming" en el centro de su propuesta con un área concebida como experiencia continua, espectáculo en directo y punto de encuentro entre creadores y público. El espacio dedicado a los videojuegos se presenta como uno de los grandes reclamos del evento, tanto por la dimensión de los nombres confirmados como por el planteamiento participativo. No se trata solo de ver, sino de jugar, competir, interactuar y compartir comunidad durante horas.

Creadores de referencia nacional

El área gaming reunirá a algunas de las figuras más influyentes del sector en habla hispana, integradas en un festival que, sumando todas sus áreas, supera los 102 millones de seguidores en redes sociales.

Entre los principales nombres confirmados se encuentra Nexxuz, uno de los mayores referentes del gaming en habla hispana y figura clave del entretenimiento digital en España, especialmente vinculado al universo de Ark: Survival Evolved, con una comunidad que supera los 13 millones de seguidores. Junto a él estará el colectivo Los Arkeanos, formado por RusitoFan, Laxxuz, Almejita y Nefa, uno de los grupos más reconocibles del ecosistema gaming nacional, cuyo trabajo conjunto ha generado una de las comunidades más activas y fieles en torno al videojuego de supervivencia, acumulando casi un millón de seguidores.

FanMedia Con contará además con la presencia de The Corvus Clan, creador veterano y una de las figuras más relevantes del gaming en habla hispana. Con más de una década de trayectoria en redes sociales y más de ocho millones de seguidores acumulados, The Corvus Clan ejerce también como anfitrión del evento, reforzando el vínculo del festival con el territorio y el tejido creativo local. A ellos se suma Tanizen, streamer especializado en GTA V Roleplay y uno de los nombres más destacados del streaming en Twitch en España, fundador de proyectos narrativos como FamilyRP y creador con más de un millón de seguidores, reconocido por su creatividad y dedicación al directo; y Borja Pavón, comunicador, guionista y analista del videojuego desde una perspectiva crítica y humorística, cuya presencia aporta una mirada cultural y reflexiva sobre la industria, con una comunidad que supera el medio millón de seguidores.

El área gaming contará también con la participación de otros creadores destacados del panorama nacional, como Churches, conocido por su trabajo en torno a Grand Theft Auto V y sus retos creativos, al que siguen 2,7 millones de personas; SrSerpiente, creador centrado en shooters y análisis con una marcada identidad personal con más de 800.000 seguidores; Catacroquer, divulgador que aborda el videojuego desde el humor, la crítica y la actualidad, con más de 700.000 seguidores; Polmanzan, streamer y youtuber con 1,7 millones de seguidores especializado en una amplia variedad de géneros; Elopi23, creador asturiano con casi 375.000 seguidores muy vinculado al análisis deportivo y al entretenimiento digital; y PhotoracerTV, referente en contenidos de simulación y motor. Todos ellos aportarán diversidad de formatos, estilos y comunidades al espacio gaming del festival. Los organizadores del evento afirman que durante las próximas semanas se confirmarán más asistentes de relevancia dentro de esta área del festival.

Más allá de la competición, FanMedia Con propone una mirada amplia sobre el videojuego como fenómeno cultural. Charlas y encuentros abordarán cuestiones como la creación de videojuegos, la narrativa interactiva, el desarrollo tecnológico, la relación entre arte contemporáneo y gaming o el impacto social del ocio digital. Profesionales procedentes de ámbitos como el doblaje, los efectos visuales, la divulgación científica o la inteligencia artificial dialogarán con el mundo del videojuego, reforzando la vocación híbrida y multidisciplinar del festival.

Competición, juego libre y espectáculo en directo

La Zona Gaming combinará distintos niveles de participación. Habrá torneos de eSports, dinámicas tipo beat the pro, áreas de juego libre, retransmisiones en directo y espacios dedicados tanto al gaming actual como a la cultura retro.

El apartado tecnológico incluirá experiencias con consolas y PC de última generación, con propuestas inmersivas que buscan acercar al público general lenguajes que ya forman parte del ocio cotidiano de las nuevas generaciones. La programación está diseñada como un espacio vivo, donde creadores, jugadores y espectadores comparten el mismo entorno físico.

El videojuego como fenómeno cultural

Más allá de la vertiente competitiva, FanMedia Con propone una lectura amplia del gaming como fenómeno cultural contemporáneo. Charlas y encuentros abordarán cuestiones como la creación de videojuegos, la narrativa interactiva, el desarrollo tecnológico o la relación entre arte y mundo digital.

Profesionales del doblaje, los efectos visuales, la divulgación científica o la inteligencia artificial dialogarán con el universo del videojuego, reforzando el carácter híbrido del festival, donde entretenimiento y reflexión conviven en el mismo programa.

Convivencia con otras formas de juego

El gaming compartirá espacio con una amplia zona dedicada a juegos de mesa, rol y wargames, con partidas abiertas y demostraciones, reforzando la idea del evento como punto de encuentro intergeneracional en torno al juego como forma de cultura compartida.

Un modelo de evento pensado para las nuevas generaciones

FanMedia Con nace con la vocación de trasladar al espacio físico comunidades que hasta ahora se desarrollaban sobre todo en internet. Gaming, cultura geek y pop, creación de contenido, divulgación, arte o gastronomía se integran en un mismo formato que rompe con la compartimentación tradicional de las ferias.

El festival está organizado por TheCorvusClan S.L. con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo y el Principado. Se celebrará del 20 al 22 de marzo de 2026 en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, extendiendo su actividad a lo largo del año mediante una plataforma digital propia que mantendrá activa la comunidad más allá de los tres días de evento.

Con el gaming como uno de sus grandes ejes, la cita aspira a consolidarse como uno de los referentes nacionales en el ámbito de la cultura digital presencial.