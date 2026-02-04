Oviedo presenta toda la programación teatral para el año 2026: "Se trata de un impulso necesario para una ciudad que opta a la capitalidad europea de la cultura"

La Fundación Municipal de Cultura presentó este miércoles toda la programación teatral de Oviedo para 2026. El programa arrancará el Día de San Valentín en el Teatro Filarmónica con la obra “¿De dónde venimos?”, e incluye varias funciones dirigidas al público infantil, actividades en los centros sociales del Ayuntamiento, un ciclo de monólogos y una combinación de compañías de prestigio nacional con agrupaciones emergentes de carácter regional. “El teatro es celebrar la vida; apostamos por una oferta diversa y de calidad, concebida como un lugar de encuentro accesible para todos los ciudadanos”, aseguró el concejal de Cultura, David Álvarez.

La programación completa incluye más de veinticinco actividades y funciones a desarrollar en los próximos meses. El teatro sale de los espacios habituales y se traslada a distintos puntos del municipio a través del programa Teatro de Centro, una iniciativa desarrollada en colaboración con la Consejería de Centros Sociales que, tras un “exitoso” programa piloto el pasado año, llevará las artes escénicas a barrios y parroquias. Esta apuesta busca “reforzar la presencia del teatro en todo el territorio municipal” y se articula a través de cinco compañías residentes.

A esta línea de trabajo se suma una especial atención a la creación de nuevos públicos, con un refuerzo de la programación dirigida a la primera infancia y a los jóvenes. Además, se implanta por primera vez el programa OFF, una programación paralela que, tras su paso por la temporada lírica de zarzuela y el Festival de la Hamsa, se extenderá este año al Ciclo de Concierto Estadounidense y al Círculo de Artes Escénicas. Lo único que queda por confirmar es la programación de San Mateo y del Festival de Teatro Amateur, aunque desde la organización ya trabajan para completarla.

“Se trata de un impulso necesario para una ciudad que opta a la capitalidad europea de la cultura, con el objetivo de desarrollar un programa cultural con una fuerte dimensión europea, enfocado en la sostenibilidad a largo plazo y que fomente el diálogo intercultural. Apostamos por atender a la diversidad de estilos escénicos y de públicos, cuidar y dar visibilidad a la creación local y autonómica, y hacerlo sin excluir la presencia de figuras representativas de la escena española”, concluyó Luis Vigil, responsable artístico de la Fundación Municipal de Cultura.

Programa Completo

La programación teatral arrancará el 14 de febrero en el Teatro Filarmónica con ¿De dónde venimos?, de la Compañía Centro Internacional de Teatro Actual, y continuará durante los meses de febrero y marzo con propuestas para todos los públicos como Pájaros en la cabeza, de Lady Cabal Producciones, en el Teatro Casino de Trubia; Ícaro, de la Compañía Jorge Guillén; Abracadabra. The magic show, con El Mago Nacho; y Hormigas, de ELEKTRAFIKTION. El mes de marzo se cerrará con Camino a la Meca, que se representará los días 27 y 28 en el Teatro Campoamor.

En abril y mayo, el Teatro Campoamor y el Teatro Filarmónica acogerán espectáculos como La Barraca, CantaJuegos 20 años: La Gira, con doble función el 12 de abril, Paüra, de Lucas Escobedo, y Memoria de la nisal, de Adrián Conde. La programación de primavera se completará con Y sin embargo se mueve, de Proyecto Piloto, y Matadero, de Norbayu Teatro, ambas en el Teatro Filarmónica, consolidando una oferta que combina teatro familiar, propuestas contemporáneas y producciones de compañías regionales.

La temporada continuará en otoño e invierno con Le ordeno a usted que me quiera, el 31 de octubre; La selva, de Teloncillo Teatro, el 7 de noviembre en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe; y La balada del norte, de Saltantes Teatro, con funciones los días 11 y 12 de diciembre en el Teatro Filarmónica. Además, el ciclo Con H de humor reunirá en 2026 a Patricia Espejo, Óscar Terol y Xosé Touriñán, con actuaciones los días 15 de febrero, 7 de marzo y 23 de mayo, respectivamente, todas ellas en el Teatro Filarmónica.