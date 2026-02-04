El PSOE presiona para investigar el subsuelo de la fábrica de La Vega de Oviedo: "Estamos en manos de incompetentes"

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo reiteró este miércoles la necesidad de realizar excavaciones arqueológicas en el subsuelo de la fábrica de La Vega. Los socialistas aseguran que la ciudad se encuentra ante una "gran oportunidad" y recuerdan que este proceso es "clave" antes de avanzar hacia una planificación firme en este espacio. "Estamos en manos de incompetentes, no se puede anteponer ningún interés secundario sobre el patrimonio histórico de la ciudad", afirmó el portavoz Carlos Fernández Llaneza.

La formación socialista expresó su preocupación por lo que considera un proceso de "ocultación" de información y por la reacción, que califica de desmedida, del concejal Nacho Cuesta ante las declaraciones realizadas el pasado sábado. Desde el PSOE niegan las acusaciones vertidas en su contra y rechazan lo que consideran una reiterada descalificación del debate sobre el futuro de La Vega. Los socialistas subrayan que su única petición es que se estudien los restos mencionados en el informe, reclamando que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para aclarar su valor antes de adoptar cualquier decisión.

"La sospecha de que puedan encontrarse los restos del Palacio de Alfonso II es una de las noticias más importantes, desde el punto de vista arqueológico, de la historia de Oviedo. Cualquier alcalde estaría entusiasmado ante la posibilidad de que esto se confirme, y cualquier persona con un mínimo de sensibilidad y cariño por la historia de la ciudad también lo estaría. Yo mismo estoy casi nervioso ante la idea de que se confirme, porque sería un hallazgo de primera línea. Lo que hay que hacer es comprobarlo y, lejos de obstaculizar nada en la Vega, este descubrimiento potenciaría el ámbito e incrementaría de forma muy significativa su valor, integrando esos restos si finalmente se confirman", explicó Llaneza.

El PSOE defiende la necesidad de actuar con "rigor, delimitar con precisión el ámbito afectado y, a partir de ahí, seguir avanzando en el desarrollo del proyecto con criterios sólidos". Los socialistas sostienen que estos condicionantes no deberían suponer una paralización prolongada en el tiempo y consideran que, si se hubieran realizado correctamente las exploraciones arqueológicas con anterioridad, el debate estaría ya resuelto. En este sentido, subrayan que será la Consejería de Cultura la encargada de definir el alcance de la intervención y determinar si las actuaciones realizadas son suficientes.