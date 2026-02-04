La razón por la que la plaza de Castilla es el punto negro con más accidentes de Oviedo: sus circulaciones son millonarias

La plaza de Castilla es el punto con más tráfico de Oviedo. Soporta anualmente 5,4 millones de circulaciones. Si se suman los datos de las calles de alrededor, la cifra se incrementa hasta los 7 millones. Este alto volumen de tráfico argumenta su alta siniestralidad. La glorieta cumple un lustro siendo el mayor punto negro de siniestralidad de la capital asturiana. Sin ir más lejos, el año pasado registró 41 choques –sólo en dos hubo heridos– frente a los 38 de la glorieta de Luis Oliver y los 12 que hubo en la plaza de la Cruz Roja que registra con 3,05 millones de accesos cada doce meses.

La glorieta de la Cruz Roja consta de cuatro accesos. La entrada 0-12 tiene dos carriles de salida y tres de acceso y es uno de los puntos que más tráfico aporta a la rotonda. El Ayuntamiento instaló hace un lustro una cuenta atrás para evitar que los conductores pasen el semáforo en rojo y sean cazados por el fotorrojo instalado en la rotonda. Otro de los puntos que más tráfico aporta es la calle Leopoldo Calvo Sotelo (consta de cuatro carriles, dos de salida y otros tantos de entrada) y cinco tiene la calle Padre Vinjoy divididos en dos de salida y tres de acceso). Por último, González Besada consta de seis carriles: cuatro de salida y dos de acceso.

Los análisis realizados por la Policía Local constatan que el gran volumen de tráfico de plaza de Castilla genera una exposición sensiblemente mayor a sufrir un accidente. De forma sistemática se producen situaciones que pueden desencadenar en choques por alcance laterales o raspados por el mal uso de los carriles por parte de los conductores. Sin ir más lejos, es frecuente que un coche que circula por el carril interior o del medio invada el de salida para continuar con su trayecto.

Por esta razón, la Policía Local se encuentra «en una fase activa de estudio de la situación para proponer modificaciones en el tráfico» de la plaza de Castilla para mejorar la fluidez y la seguridad vial. «El objetivo prioritario es evaluar cambios estructurales o de señalización que mitiguen los puntos de conflicto detectados en la glorieta garantizando que una de las arterias con mayor presión de la ciudad deje de encabezar las estadísticas de siniestralidad», detalla Prado.

Las principales vías de la capital asturiana registraron 563 accidentes el año pasado. Fueron 1,54 al día. La mayoría de los siniestros fueron sin heridos al alcanzar los 448; mientras que en los 115 restantes víctimas con heridas de diversa gravedad. Si se comparan estos datos con los de 2024, se observa un ligero incremento, ya que por aquel entonces hubo 533 accidentes. La diferencia es de treinta.

Noticias relacionadas

Uno de los aumentos más llamativos se produce en la glorieta de Luis Oliver con once choques más (de 27 a 38) y también resulta relevante el incremento en General Elorza al pasar de 27 siniestros a 33. Otro de los datos que crece es el correspondiente a Tenderina Baja (de 22 a 27) y en la parte positiva del listado se encuentra la Cruz Roja con un descenso de dieciséis accidentes (pasó de los 28 hasta los 12) y la avenida de Santander con una bajada de cuatro (de 24 a 20), tal y como consta en los listados de la Policía Local.