Teatro intergeneracional para reflexionar sobre la guerra en el IES Alfonso II

Alumnos del centro representan la obra «Pic-Nic» ante usuarios de la residencia Santa Teresa

Un momento de la representación teatral en el Alfonso II.

Un momento de la representación teatral en el Alfonso II. / Fernando Rodríguez

Elena Peláez

Oviedo

Sobre el escenario del salón de actos del IES Alfonso II, alumnos de 1.º de ESO representaron una adaptación de «Pic-Nic», escrita por el dramaturgo Fernando Arrabal. Una obra sobre «el absurdo de la guerra» que fue elegida como centro de la actividad intergeneracional que organizan el centro educativo y la residencia Santa Teresa, comentó la profesora Pilar Fernández, que junto con los también docentes Soledad Collado y Benjamín Menéndez, y veinticinco estudiantes trabajaron en la representación.

Entre el público, usuarios de la residencia ubicada en las inmediaciones del instituto siguieron las evoluciones de los alumnos llevando a escena esta obra del teatro del absurdo. Al finalizar, se inició el diálogo entre las dos generaciones en torno a las guerras.

Esta es una de las actividades programadas dentro de los encuentros intergeneracionales que se celebran desde hace seis años impulsados desde el instituto. En otra de las ocasiones, dijo José Díaz-Faes, animador sociocultural de la residencia, «se leyó y se hizo el coloquio sobre el discurso que el escritor José Saramago dio cuando recibió el premio Nobel de Literatura». «Es interdisciplinar, de literatura, historia, artes escénicas...», señaló.

Entre el público, Augusto Díaz-Ordóñez, que hace 68 años ingresaba como alumno en el IES Alfonso II. Antes, a los 5 años, «mi familia me mandó a estudiar a Estados Unidos». «La obra estuvo muy bien interpretada», destacó.

Los alumnos, indicó Pilar Fernández, «conocieron la obra en el aula y después, en horario no lectivo, se realizaron los ensayos». En el gran estreno cosecharon un gran éxito.

Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor y que desfiló en citas de medio mundo

Ya hay fecha para la inauguración de la gran parada de autobuses del HUCA: el Principado elige uno de los días con menor volumen de viajeros

Teatro intergeneracional para reflexionar sobre la guerra en el IES Alfonso II

«Un minuto más y me muero», dice la mujer salvada de un atragantamiento por un policía de barrio en Oviedo

El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle

Oviedo presenta toda la programación teatral para el año 2026: "Se trata de un impulso necesario para una ciudad que opta a la capitalidad europea de la cultura"

