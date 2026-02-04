Teatro intergeneracional para reflexionar sobre la guerra en el IES Alfonso II
Alumnos del centro representan la obra «Pic-Nic» ante usuarios de la residencia Santa Teresa
Sobre el escenario del salón de actos del IES Alfonso II, alumnos de 1.º de ESO representaron una adaptación de «Pic-Nic», escrita por el dramaturgo Fernando Arrabal. Una obra sobre «el absurdo de la guerra» que fue elegida como centro de la actividad intergeneracional que organizan el centro educativo y la residencia Santa Teresa, comentó la profesora Pilar Fernández, que junto con los también docentes Soledad Collado y Benjamín Menéndez, y veinticinco estudiantes trabajaron en la representación.
Entre el público, usuarios de la residencia ubicada en las inmediaciones del instituto siguieron las evoluciones de los alumnos llevando a escena esta obra del teatro del absurdo. Al finalizar, se inició el diálogo entre las dos generaciones en torno a las guerras.
Esta es una de las actividades programadas dentro de los encuentros intergeneracionales que se celebran desde hace seis años impulsados desde el instituto. En otra de las ocasiones, dijo José Díaz-Faes, animador sociocultural de la residencia, «se leyó y se hizo el coloquio sobre el discurso que el escritor José Saramago dio cuando recibió el premio Nobel de Literatura». «Es interdisciplinar, de literatura, historia, artes escénicas...», señaló.
Entre el público, Augusto Díaz-Ordóñez, que hace 68 años ingresaba como alumno en el IES Alfonso II. Antes, a los 5 años, «mi familia me mandó a estudiar a Estados Unidos». «La obra estuvo muy bien interpretada», destacó.
Los alumnos, indicó Pilar Fernández, «conocieron la obra en el aula y después, en horario no lectivo, se realizaron los ensayos». En el gran estreno cosecharon un gran éxito.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave
- La nueva milla de oro de Oviedo mira al Aramo
- Manuel Gutiérrez Claverol, geólogo ovetense: 'El subsuelo de Oviedo es uno de los mejor estudiados de Europa