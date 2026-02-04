Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El "Trío Untía" convence al público de la Filarmónica

La agrupación camerística ofreció un notable recital interpretando obras de Beethoven, Rota y Brahms

La actuación del «Trío Untía». | LUISMA MURIAS

La actuación del «Trío Untía». | LUISMA MURIAS

Jonathan Mallada Álvarez

Jonathan Mallada Álvarez

Oviedo

La Sociedad Filarmónica de Oviedo celebró anoche el primero de los dos conciertos programados para el mes de febrero. En este caso, la velada musical –subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo (a cuyo presidente se pudo ver asistiendo al recital) y patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA– corría a cargo del "Trío Untía", una formación integrada por el clarinetista Juan Ferrer, el violonchelista Raúl Mirás y la pianista Alicia González, quienes tuvieron el honor de servir de banda sonora al recital número 2.100 de la centenaria institución ovetense.

Ante un público donde destacaban más caras jóvenes de lo habitual, los músicos ejecutaron el "Trío de clarinete en Si bemol mayor", op. 11 de Ludwig van Beethoven y el "Trío para clarinete, violonchelo y piano" de Nino Rota, en la primera mitad. Mediante estas dos obras, el "Trío Untía" evidenció un sonido repleto de calidez y un repertorio trabajado de forma concienzuda, dejando unas dinámicas y cambios de intensidad perfectamente trazados.

En la segunda mitad, los tres intérpretes –que agradecieron al público su asistencia e implementaron algunas explicaciones sobre las diferentes piezas interpretadas– enfrentaron el "Trío para clarinete en La menor", op. 114 de Johannes Brahms. Los cuatro movimientos se consumieron entre la elegancia y el equilibrio de unos músicos concentrados y bien cohesionados, culminando algo más de una hora de recital.

