La Universidad de Oviedo rechaza "un traslado provisional" de la facultad de Ciencias: "Solo se producirá una mudanza definitiva en el marco del futuro campus de El Cristo"

"La Universidad de Oviedo no contempla en ningun caso un traslado provisional de la facultad de Ciencias". Esta es la respuesta que la institución liderada por Ignacio Villaverde ha dado este miércoles al frente común creado por los jueces, los fiscales, el Principado, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio para que la adminstración académica ceda cuanto antes este edificio de Llamaquique para ayudar a la unificación de sedes judiciales. Sin embargo, no están dispuestos a dar el brazo a torcer. A través de un comunicado dividido en cinco puntos, la entidad reitera que la mudanza se hará cuando "existe una ubicación definitiva y plenamente adecuada para el desarrollo de su actividad académica, en el marco del futuro campus de El Cristo".

La previsión del rector es que se ponga un funcionamiento en 2031. Sin embargo, la justicia no puede esperar hasta entonces. Las sedes de Llamaquique hace tiempo que se han quedado pequeñas y las estrecheces se agravarán en los próximos meses con la ley que modernizará la justicia. Se espera que a corto plazo el juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ubicado en la actualidad en La Corredoria, los juzgados de Primera Instancia número 10 y 11 de la calle Rosal y el juzgado de Primera Instancia 12 de la avenida Pedro Masaveu se trasladarán al edificio de Telefónica y al Palacio de Justicia. Es por ello que los dos asturianos que ostenten vocalías en el Consejo General del Poder Judicial, Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, hicieron la semana pasada un llamamiento al rector para que "coopere de forma efectiva".

Unas palabras que no han gustado en el seno de la Universidad. Argumentan que la institución "ha demostrado en todo su momento su voluntad de cooperación y de búsqueda de soluciones compartidas". "Esa voluntad no puede traducirse, sin embargo, en decisiones improvisadas ni en el desplazamientos de los costes, la incertidumbe o los prejuicios hacia estudiantes y trabajadores de la comunidad educativa". Además, añaden, que en "ningún momento se han incumplido los compromisos adquiridos en relación con la reorganización de los campus". "Por el contrario, hemos actuado siempre con responsabilidad institucional adaptando su planificación académica y de infraestructuras para contribuir a una solución de interés general sin dejar de preservar el adecuado desarrollo de su actividad docente, investigadora y de servicios",

De igual forma, reiten que "a día de hoy no existen aún las infraesturcturas necesarioas que permitan materializar el traslado en condiciones adecuadas a la espera de que el nuevo campus de El Cristo pueda hacerse realidad y posibilite la liberación de los espacios de Llamaquique". "La justicia es esencial en nuestra sociedad, pero también lo es la actividad académica, investigadora y laboral que se desarrolla en la facultad de Ciencias en la que estudian y trabajan miles de personas". Es por ello que la Universidad no puede aceptar soluciones provisionales que comprometan la calidad de la docencia, la investigaicón o el normal funcionamiento de la institución".