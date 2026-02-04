La zona del subsuelo de Oviedo donde está "la mayoría del agua subterránea"

Oviedo está tan ligado desde sus orígenes al agua que Manuel Gutiérrez Claverol, doctor en Geología por la Universidad de Oviedo, inició este miércoles su conferencia sobre la hidrogeología subterránea ovetense en el RIDEA, con una fotografía de la prerrománica Foncalada. «Es un símbolo icónico», apuntó el miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos .

Claverol, profesor de la Escuela de Ingenieros de Minas y de la facultad de Geología a lo largo de 46 años, acompañó la conferencia que abrió el ciclo «Oviedo: ciudad sedienta. Historia del agua de Oviedo», de un buen número de diapositivas porque «una imagen vale más que mil palabras». Mostró mapas geológicos de la ciudad como, por ejemplo, el que él mismo elaboró junto con Miguel Torres Alonso, incluido en el libro «Geología de Oviedo». Claverol subrayó la importancia de los materiales que hay en el subsuelo del periodo del Cretácico, «que son los que realmente influyen en el agua subterránea de Oviedo». Así, incidió en las «siete formaciones estratigráficas con nombres tomados de Oviedo como El Caleyu, La Manjoya, Latores, San Lázaro, La Argañosa, Oviedo; se trata de nombres que usamos los geólogos para afinar las formaciones porque el subsuelo de Oviedo está muy bien estudiado», precisó.

Llegado a este punto, Claverol se centró en dos de esas formaciones. «Ambas son fundamentales, las más modernas: la Oviedo, que son unas calizas, cuya piedra se utilizó en muchas obras de palacios como el de Toreno, el Ayuntamiento, la Casa de Comedias y Camposagrado. Y la denominada Argañosa, compuesta por arenas y conglomerados, que es donde está la mayoría del agua subterránea de Oviedo». El geólogo finalizó su recorrido hablando del agua en el subsuelo del Campo San Francisco, donde hubo sondeos en los años 70; de que «las fuentes del Naranco suministraron históricamente de agua a Oviedo» y del «susto» en Ventanielles cuando en la construcción de un parking subterráneo brotó gran cantidad de agua y luego hubo que desalojar cientos de viviendas en 1998.