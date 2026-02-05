Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza

El bosque del Fulminato.

El bosque del Fulminato. / Mario Canteli / LNE

Rosalía Agudín

El bosque de El Fulminato ya está en obras. La empresa Obras Generales del Norte (Ogensa) acaba de iniciar su actuación para transformar este pulmón verdeen un jardín botánico parecido a los jardines de Santa Catalina, en Iruña de Oca, ubicados muy cerca de Vitoria. El contrato dependiente de la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta,tendrá una duración de cuatro meses en los que se invertirán 725.996,42 euros. El 85,3% de la actuación será sufragada por los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y la cantidad restante será aportada por las arcas municipales.

Uno de los objetivos principales es la creación de nuevos senderos que se integrarán armónicamente con la topografía del terreno habilitando espacios seguros y atractivos tanto para los ciclistas como para los peatones. También se apuesta por la creación de humedades naturales, espacios arbolados que fomentarán la biodiversidad y se eliminará la vegetación invasora. Desde el punto de vista turístico, este plan pone en valor un espacio natural tradicionalmente vinculado a la antigua fábrica de pólvora inaugurada en 1866. El entorno se diseñará como un espacio de convivencia entre lo natural y lo histórico representando una apuesta estratégica para mejorar la calidad ambiental y la habitabilidad de Oviedo, contribuyendo a la transición verde y sostenible del municipio.

De esta forma, el Ayuntamiento da un paso más para acometer uno de los proyectos más relevantes del mandato, tal y como aseguró hace unas semanas el segundo teniente de alcalde, quien califica a este pulmón de La Manjoya como un «un espacio verde, multifuncional y sostenible» que será sometido a diferentes actuaciones de renaturalización para generar «un impacto tanto social como económico extraordinariamente positivo». «Esta ayuda permitirá abordar la primera fase del proyecto». En este proyecto también participa la cartera de Turismo, liderada por Alfredo García Quintana.

