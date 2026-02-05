Cambio de sitio de los tribunales de Oviedo: el de La Corredoria ocupará el juzgado Sobre la Mujer, que se quedará en Llamaquique

El juzgado de Violencia Penitenciaria ocupará el espacio del juzgado de Violencia Sobre la Mujer, que se quedará en el Palacio de Justicia. Los movimientos en la justicia ovetense se van concretando, según detallaron este jueves fuentes de la consejería de Hacienda, liderada por Guillermo Peláez . El presidente del Tribunal Superior de Asturias, Jesús Chamorro, anunció hace una semana los nuevos cambios exigidos en la nueva ley de modernización de la justicia que provocará que medio centenar de funcionarios se trasladarán de tres sedes diferentes - a la de La Corredoria se sumará Rosal y Pedro Masaveu- a Llamaquique. Unas mudanzas que agravarán los problemas de espacio ya existentes.

La nueva legislación obliga a la creación de grandes oficinas judiciales de servicios comunes que estarán repartidas "en dos o tres sedes". Así lo explica la vicepresidenta de CSIF en Asturias, Cristina Esteban, quien detalla que "si antes no tenía sentido la dispersión de sedes, ahora mucho menos". "En otras comunidades autónomas se optó por construir nuevos edificios para la justicia, aquí se eligió aprovechar los que ya teníamos". Pero los problemas se suceden. Por un lado, los planes van con retrasos. La creación de los nuevos servicios tenía que haberse puesto en marcha el 31 de diciembre. El Principado pidió una prórroga ante el ministerio que les concedió una moratoria hasta el 15 de febrero y el traslado se quiere hacer a finales de marzo ."Esta fecha es orientativa".

Por otro lado, no hay espacio para más funcionarios. El Principado informó en el verano que trabaja en una solución transitoria, pero los meses pasan y los planes siguen encima de la mesa. Además, la Universidad no está dispuesta a mudar Ciencias a una sede provisional hasta que en 2031 se inaugure el campus de El Cristo. "No es aceptable que para mejorar las condiciones labores de unos, se perjudique las de los otros. Coloquialmente, podemos decir que es como echar de su casa al vecino porque la nuestra se ha quedado pequeña para nuestras actuales necesidades. Pueden intentarse la jugada, pero ofreciendo al vecino ir también a mejor", exige la delegada de CSIF de Universidad, Beatriz Sierra Arizmendiarrieta.

En este sentido, el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, calificó como una buena noticia para los ovetenses "poder juntar con todos los juzgados alrededor del Palacio de Justicia", pero pide que no sea a costa de desplazar la Facultad de Ciencias sin que esté el campus de El Cristo. "Hay que tener en cuenta a los profesores, los alumnos y los laboratorios. Hacer esta operación requiere de muchísimo consenso porque no se puede hacer de un día para otro".

En este sentido, Ana María Rodríguez, responsable de Política Institucional de CCOO Asturias pide que la reordenación se haga "desde un marco de diálogo implicando a todas las partes". "Tanto la Universidad de Oviedo y su alumnado como el personal de justicia y la ciudadanía han de tener las mejores instalaciones posibles para dar el mejor servicio".