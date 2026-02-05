Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las diferencias de criterio entre las magistradas retrasan la sentencia de los policías locales del tiroteo de La Florida

La magistrada ponente era María Luisa Llaneza, pero se ha encontrado con que su criterio choca con el de las otras dos magistradas, una de las cuales redactará ahora el fallo

Tanto la Fiscalía como la defensa pidieron la absolución

Un momento del juicio. / Luis Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Las discrepancias entre las magistradas está motivando un retraso de la sentencia del caso de los agentes que dispararon a dos jóvenes que se dieron a la fuga cuando iban a ser identificados en La Florida, según ha comunicado el tribunal a las partes. La magistrada ponente era María Luisa Llaneza, pero se ha encontrado con que su criterio choca con el de las otras dos magistradas.

Por ese motivo, será ahora la magistrada Elena Fernández González la que elaborará la nueva sentencia, que contará con el voto particular de la jueza Llaneza.

Tanto la Fiscalía como la defensa, a cargo del letrado Andrés Martínez Ceyanes, pidieron la libre absolución, al considerar inverosímil la versión de los dos jóvenes que se dieron a la fuga.

Las diferencias de criterio entre las magistradas retrasan la sentencia de los policías locales del tiroteo de La Florida

Fallece a los 10 años Martín Suárez, un símbolo asturiano en la lucha contra las enfermedades raras

Peleas, robos, trapicheo y ocupación: la realidad de este barrio de Oviedo en los últimos meses

Cambio de sitio de los tribunales de Oviedo: el de La Corredoria ocupará el juzgado Sobre la Mujer, que se quedará en Llamaquique

El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza

Marta Robles protagonizará el día 12 el inicio de «Tertulias del Campoamor» en Oviedo

El tenis argentino encuentra a su capitana en Oviedo
