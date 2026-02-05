Las diferencias de criterio entre las magistradas retrasan la sentencia de los policías locales del tiroteo de La Florida
La magistrada ponente era María Luisa Llaneza, pero se ha encontrado con que su criterio choca con el de las otras dos magistradas, una de las cuales redactará ahora el fallo
Tanto la Fiscalía como la defensa pidieron la absolución
Las discrepancias entre las magistradas está motivando un retraso de la sentencia del caso de los agentes que dispararon a dos jóvenes que se dieron a la fuga cuando iban a ser identificados en La Florida, según ha comunicado el tribunal a las partes. La magistrada ponente era María Luisa Llaneza, pero se ha encontrado con que su criterio choca con el de las otras dos magistradas.
Por ese motivo, será ahora la magistrada Elena Fernández González la que elaborará la nueva sentencia, que contará con el voto particular de la jueza Llaneza.
Tanto la Fiscalía como la defensa, a cargo del letrado Andrés Martínez Ceyanes, pidieron la libre absolución, al considerar inverosímil la versión de los dos jóvenes que se dieron a la fuga.
