Fallece a los 10 años Martín Suárez, un símbolo asturiano de la lucha contra las enfermedades raras

Asturias y, en especial, el pequeño concejo de Las Regueras están de luto. La muerte de Martín Suárez con tan solo diez años de edad en Oviedo ha supuesto un duro golpe entre quienes se lo cruzaron en algún momento de su vida. El niño, muy conocido en la región por la historia de superación de su familia, padecía leucodistrofia metacromática, una enfermedad que consiste en la acumulación de sustancias grasas en las células, especialmente en el cerebro, la médula espinal y los nervios, que causa un deterioro progresivo de la función motora, cognitiva y neurológica.

Martín, vecino de Biedes, fue diagnosticado en la primera infancia, después de que sus padres, Isaac Suárez Arbesú y María Díaz Fernández, iniciaran un largo recorrido médico al detectar que su desarrollo, hasta entonces normal, comenzaba a retroceder. Tras múltiples pruebas, el diagnóstico definitivo llegó en hospitales de Madrid, poniendo nombre a una dolencia poco frecuente pero devastadora. Desde entonces, la vida del niño y de su familia estuvo marcada por cuidados constantes, ingresos hospitalarios y un seguimiento médico continuo.

Más allá del ámbito estrictamente sanitario, la historia de Martín trascendió por la lucha incansable de su madre. María Díaz, «Mujer del Año» de Las Regueras en 2025, se convirtió en una voz activa para reclamar la inclusión de las leucodistrofias en el cribado neonatal, la conocida prueba del talón, con el objetivo de lograr una detección precoz que, en determinados casos, puede cambiar el pronóstico de los menores afectados. Su labor la llevó a colaborar con asociaciones de pacientes y a impulsar, junto a otras familias, iniciativas relacionadas con los cuidados paliativos pediátricos en Asturias.

El caso de Martín puso el foco en la necesidad de recursos específicos para enfermedades raras y en la importancia del acompañamiento a las familias. Su entorno más cercano destaca «el cariño que despertaba» y «la fortaleza» con la que afrontó la enfermedad.

Además de padres, Martín deja abuelos: José Manuel Suárez, María Gloria Arbesú y María del Mar Fernández; tíos: Rubén Suárez Arbesú, Clara Gutiérrez Marqués, Vanessa Díaz y José Manuel Fernández; y varios primos.

Noticias relacionadas

El funeral se celebra este viernes a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de San Martín de Biedes, en Las Regueras. Posteriormente, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. La capilla ardiente está instalada en la sala número 3 del Tanatorio El Salvador de Oviedo.