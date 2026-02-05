Guillermo Rico vuelve de La Coruña con un premio y nuevas ideas

«Ha sido un lujo estar rodeado de compañeros y de muy buenos proyectos», asegura Guillermo Rico Gallego, profesor del colegio Gesta, tras regresar de la gala en la que se entregaron en La Coruña los premios a los mejores docentes de España. El maestro, que es coordinador de la biblioteca escolar y del proyecto europeo de utilización de hologramas en las aulas además de escritor, formó parte del selecto grupo de docentes finalistas en la categoría de Educación Primaria, ocupando la décima posición.

Rico, de 44 años, regresa con «una buena experiencia y con un aprendizaje tras conocer otros proyectos que ojalá podamos aplicar en las aulas», afirma. Su selección como finalista de los galardones le permitió entrar en contacto con otros docentes. «Solo estar allí fue un impulso para mejorar y un gran reconocimiento global para el colegio, porque me sentí el representante del centro y también de los alumnos y de las familias, de toda la comunidad educativa», dice el profesor gijonés, el único asturiano que llegó a la final de la categoría de Primaria.

Para desarrollar los proyectos, comenta, se necesita «un equipo directivo detrás, compañeros y familias que apoyen esas ideas». Y que uno de los maestros llegue a la última fase de los premios Educa Abanca supone que, considera Guillermo Rico, «en el colegio se va por el bueno camino». El ganador de esta edición en la etapa de Educación Primaria «había sido nominado ocho veces».

El profesor del colegio Gesta, que es también responsable TIC del centro, tuvo su primer contacto con la docencia en Madrid y de allí se trasladó al suroccidente asturiano, a San Antolín de Ibias. Tendría después otros destinos por la geografía asturiana antes de recalar en el centro ovetense, donde está inmerso en su sexto curso. Son las familias las que presentan las candidaturas de los diferentes profesores para cada una de las seis categorías. Tras la evaluación de los méritos de los docentes se da a conocer una primera lista, seguida de la selección de los finalistas. «Sentí su cariño y su cercanía», indica Guillermo Rico sobre las familias de sus alumnos.

Defiende el maestro del colegio Gesta, que imparte clase en 6.º de Primaria, que «hoy en día, en la educación los protagonistas son los alumnos y antes lo era el profesor, que daba clases magistrales». Apuesta por la combinación de la tradición y la innovación además de por «no por trabajar las asignaturas de forma aislada, sino juntarlas» porque a los alumnos «no les encaja que sea todo tan estructurado».

Uno de los puntos destacados por las familias al presentar la candidatura de Guillermo Rico fue que, en sus clases, el aprendizaje «fluye de forma natural», y divirtiéndose. Rico forma parte actualmente del proyecto «Gestamorfosis», que está centrado en la utilización de las tecnologías digitales en los colegios y en el que junto al centro Gesta participan junto el Clúster TIC y la Universidad de Oviedo.