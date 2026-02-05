Marta Robles protagonizará el día 12 el inicio de «Tertulias del Campoamor» en Oviedo

Marta Robles, Leticia Sierra, Arantza Portabales, Ana Lena Rivera, Paco Cerdà y Sergio del Molino serán los protagonistas de la novena edición de las «Tertulias del Campoamor». Se trata de seis autores de peso de la literatura española contemporánea que, entre febrero y junio, situarán a Oviedo en el centro del diálogo cultural. El ciclo se articula a partir de sus trayectorias, sus temas y sus miradas personales, convirtiendo cada encuentro en una oportunidad para que el público se acerque no solo a los libros, sino también a los procesos creativos, las dudas y las motivaciones que sostienen la escritura. Abrirá la programación la madrileña Marta Robles, el 12 de febrero (20.00 horas), autora y periodista con una obra que abarca narrativa, ensayo y divulgación cultural. Su escritura combina ritmo, capacidad de observación y una atención constante a los matices sociales, rasgos que convierten sus intervenciones públicas en espacios de reflexión viva y accesible, donde la experiencia profesional dialoga con la mirada literaria.

El 27 de febrero participará Leticia Sierra, una de las voces más sólidas de la novela negra actual. Su trabajo, muy vinculado a Asturias, se distingue por la profundidad psicológica de los personajes y la lectura crítica de la realidad social, integrando intriga, contexto y emoción en relatos que trascienden los códigos del género.

En mayo, el protagonismo recaerá en dos autoras de amplia proyección. Arantza Portabales, el día 15, se ha consolidado como referente en la narrativa criminal por su dominio de la tensión y la construcción de tramas complejas, con reconocimiento más allá del ámbito nacional. El 20 de mayo será el turno de Ana Lena Rivera, escritora ovetense cuya obra enlaza memoria, identidad e intriga, y que mantiene una relación cercana con los lectores.

El ciclo organizado por la Fundación Municipal de Cultura en el emblemático teatro carbayón contará el 5 de junio con Paco Cerdà, Premio Nacional de Narrativa 2025, figura destacada de la no ficción literaria y el periodismo narrativo, y el 29 de junio con Sergio del Molino, ensayista y novelista clave en el debate cultural sobre identidad, memoria y territorio, cuya voz ha marcado una línea de pensamiento reconocible.

Identidad

Así, las «Tertulias del Campoamor» refuerzan su identidad como un espacio donde los escritores ocupan el centro, no solo como invitados, sino como motores de conversación, pensamiento y emoción compartida con la ciudad.

En estas sesiones, la conversación directa con ellos, sus referencias, influencias y métodos de trabajo permitirá comprender mejor cómo nacen las historias y los ensayos que marcan el presente literario, reforzando el vínculo entre creación y lectores. De este modo, Oviedo se convierte en un escenario donde la palabra de los autores no se limita a la lectura, sino que se abre al intercambio, la escucha y la reflexión colectiva contemporánea compartida con el público asistente en cada cita de un ciclo literario cada vez más consolidado. n