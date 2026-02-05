Nueva inversión millonaria para el deporte en Oviedo: cinco meses de obras y un ahorro energético del 30%

Un cierre con vallas y la imagen de operarios realizando trabajos en la cubierta anunciaron este miércoles el inicio de una nueva inversión millonaria en los equipamientos deportivos de Oviedo. La empresa Sardalla ha puesto en marcha la gran reforma de las piscinas del parque del Oeste, en la que la capital invertirá 2,82 millones de euros para lograr un ahorro energético del 30% en la instalación municipal menos eficiente y al mismo tiempo modernizarla para poder acoger más eventos de importancia nacional e internacional. Un esfuerzo que se suma a los 26 millones invertidos en el Palacio de los Deportes, a los 24,4 que se destinarán a construir la nueva pista de atletismo cubierta y más de una decena de obras más pequeñas acometidas o previstas en la Ciudad Europea del Deporte 2026.

El equipo de gobierno encabezado por Alfredo Canteli enmarca esta actuación dentro de la estrategia de renovación de grandes infraestructuras deportivas, con especial atención a la eficiencia energética. Las piscinas arrastran desde hace años el cartel de ser el edificio municipal con mayor consumo, una circunstancia que disparaba los costes de mantenimiento y situaba a la instalación muy lejos de los estándares actuales. El proyecto, financiado con fondos europeos, busca dar la vuelta a esa situación mediante una intervención integral sobre la envolvente, las instalaciones térmicas y los sistemas de control.

Los trabajos se desarrollarán durante cinco meses y se dividirán en dos fases bien diferenciadas. La primera, de aproximadamente dos meses, permitirá compatibilizar las obras con la actividad deportiva, aunque con molestias inevitables como ruidos o accesos provisionales. La segunda fase obligará ya al cierre completo del equipamiento entre la primavera y comienzos del verano, un periodo en el que se concentrarán las actuaciones más complejas de climatización y aislamiento.

Entre las intervenciones previstas figura la renovación de la cubierta para reducir pérdidas térmicas, que centrará las primeras semanas de la obra, la sustitución de equipos de producción de calor por sistemas más eficientes y la mejora de la ventilación para optimizar la calidad del aire interior. También se actuará sobre la iluminación, con tecnología de bajo consumo, y se incorporarán sistemas de control que permitirán ajustar en tiempo real el funcionamiento de la instalación. El objetivo es rebajar de forma notable la factura energética y las emisiones asociadas, al tiempo que se gana en confort para deportistas y público.

La reforma no se limita a la energía. El Ayuntamiento subraya que se aprovechará la obra para mejorar la accesibilidad, eliminar barreras y actualizar espacios que habían quedado obsoletos tras décadas de uso intensivo. Con ello, las piscinas del parque del Oeste aspiran a reforzar su papel como una de las sedes de referencia de la natación en Asturias, capaces de acoger competiciones de mayor nivel y de ofrecer un servicio más moderno a clubes y usuarios en el día a día.