Peleas, robos, trapicheo y ocupación: la realidad de este barrio de Oviedo en los últimos meses

Los vecinos del barrio de San Lázaro aseguran estar "hartos" del creciente clima de inseguridad que se viene registrando en las calles de su distrito desde hace, aproximadamente, un año. Según denuncian, la presencia de personas bajo los efectos del alcohol y de las drogas es cada vez más habitual, una circunstancia que, aseguran, va acompañada de un aumento de robos y peleas, especialmente en determinados puntos y franjas horarias. Ante este escenario, la presencia policial se ha intensificado en los últimos meses y el Ayuntamiento les recibirá durante las próximas semanas para buscar una solución. De momento, aseguran que "tenemos mucho miedo a salir por las noches, puedes tener un problema".

Durante los meses de verano, la presencia de indigentes en la zona no era tan habitual porque, aquellos que no podían descansar en el Centro de Atención a Personas Sin Hogar "Cano Mata Vigil", pasaban las noches en la antigua tejera con tiendas de campaña, formando una especie de poblado. Con la llegada del frío y la lluvia, ese emplazamiento quedó completamente desierto y algunos optaron por ocupar casas que estaban vacías.

Los altercados han ido en aumento en los últimos meses. Los vecinos aseguran que se han producido ocupaciones de viviendas, así como robos, entre ellos el asalto a una tienda del barrio la pasada semana y la sustracción de ropa y víveres de cinco caravanas estacionadas en el parking público del Parque de Invierno, junto a la carretera de la Bolgachina. A estos episodios se suman problemas recurrentes de ruidos durante la noche y el aumento de peleas en la vía pública, una sucesión de incidentes que, según el vecindario, está deteriorando la convivencia en la zona. Incluso algunos padres se han quejado recientemente de que estos individuos increpan a los estudiantes cuando se dirigen al instituto.

Los vecinos señalan que los puntos donde se concentran más conflictos son la calle Hevia Bolaños, la calle Armando Collar y la calle Salvador de Madariaga. Entre las hipótesis que manejan, apuntan a que algunas de las personas que no logran una plaza para pernoctar en el centro Cano Mata Vigil optan por dormir en viviendas abandonadas situadas en un solar frente al recinto donde está prevista la construcción de las torres de San Lázaro, manteniendo además una rotación constante. Asimismo, alertan de que esta situación ha generado una especie de "efecto llamada".

El papel de las autoridades

La Policía Nacional mantiene un contacto constante con la asociación vecinal, con la que se reúne de forma periódica para analizar la evolución de la situación y buscar soluciones. Precisamente, ayer celebraron un encuentro en el Centro Social de Otero, en el que se acordó continuar reforzando la vigilancia en el barrio con el objetivo de evitar el mayor número posible de conflictos. No obstante, los vecinos señalan que echan en falta una mayor presencia de agentes patrullando a pie, frente a las rondas que se realizan en vehículo, al considerar que este tipo de vigilancia resulta más disuasoria.

El Ayuntamiento de Oviedo también se interesó por la situación y la Policía Local intensificó su presencia en la zona. Los vecinos se reunirán la semana que viene con el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, y el próximo día 25 tienen cita con el alcalde, Alfredo Canteli. El objetivo de estas reuniones es conseguir actuaciones rápidas y conseguir que la tranquilidad regrese cuanto antes a San Lázaro.