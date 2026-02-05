Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Oviedo apoya a los vecinos de Ciudad Naranco: "El polideportivo es una necesidad histórica"

Denuncian que este barrio, pese a contar con catorce mil habitantes, es la única zona de la capital del Principado que no dispone de ninguna instalación deportiva pública

El barrio de Ciudad Naranco.

El barrio de Ciudad Naranco. / E. P.

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo mostró este jueves su apoyo a la reclamación de los vecinos de Ciudad Naranco para contar con un polideportivo en su barrio. La formación defiende que estas instalaciones deportivas son “una reivindicación histórica de la zona” y recuerda que llevan más de una década esperando por el proyecto. “Ciudad Naranco merece los mismos servicios y oportunidades que el resto de la ciudad; es una apuesta por la salud, la igualdad y la calidad de vida”, señaló la edil socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara.

Los socialistas recordaron que, hace ya más de una década, el Pleno aprobó por unanimidad una propuesta conjunta de Izquierda Unida y del Grupo Socialista para construir un polideportivo sobre los terrenos en los que se iba a levantar el fallido spa de Ciudad Naranco. Además, recalcaron que este barrio, pese a contar con catorce mil habitantes, es la única zona de la capital del Principado que no dispone de ninguna instalación deportiva pública.

La formación socialista señaló, en palabras de Sánchez Santa Bárbara, que el equipo de gobierno “continúa empecinado en grandes instalaciones mientras descuida las necesidades reales de los barrios y de los clubes deportivos”. “Vamos a seguir defendiendo un modelo de ciudad que cuide la salud de sus barrios y de las parroquias rurales, y que apueste decididamente por equipamientos públicos como el polideportivo de Ciudad Naranco”, concluyó la concejala socialista.

