La temporada de oricios asturianos arranca por todo lo alto en Oviedo. "La gente se tira a ellos"

“La mayoría de la gente, si ve oricios en la carta o en el menú, se tira a ellos sin pensarlo”, explicó Manuel Fernández, propietario de la sidrería Gran Vía de Oviedo, reflejando la expectación que cada año despierta este marisco entre los aficionados. En la capital del Principado, las primeras cajas con oricios autóctonos llegaron a primera hora de la mañana y, desde ayer, numerosos restaurantes comenzaron a anunciar su llegada, conscientes del tirón que tiene este producto en plena temporada alta. Aunque la campaña del oricio arranca oficialmente en octubre, durante los primeros meses gran parte del producto procede de Galicia, hasta que el marisco asturiano empieza a llegar con regularidad a las lonjas.

“Los oricios gallegos cada año están mejor, pero la gente prefiere el producto asturiano. Afortunadamente, nos dicen que hay abundancia y que vamos a poder tener bastantes, aunque la demanda es considerable”, apuntó Fernández.

Se pueden servir crudos, cocido y, en esta época, muchos restaurantes los ofrecen en revuelto. Los comensales suelen acompañar este marisco con sidra y los hosteleros no notan grandes variaciones en el precio en los últimos años. “Llevamos cinco años vendiendo la ración a treinta euros, no cambió mucho desde entonces. Esta es la mejor época para comerlos y la gente lo sabe”, explicó Fernández, quien matizó que los temporales pueden afectar puntualmente al suministro. “Si viene mal tiempo, habrá que esperar unos días para que los vuelva a haber, pero aun así todos los días recibimos llamadas preguntando si tenemos oricios”, concluyó.