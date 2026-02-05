Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

El tenis argentino encuentra a su capitana en Oviedo

Paola Suárez, que fue número 1 del ranking de dobles y dirige el Club Pro Tenis en la capital asturiana, compaginará las dos tareas

Paola Suárez, en una de las pistas del Parque de Oeste.

Paola Suárez, en una de las pistas del Parque de Oeste. / Paco Paredes

Elena Peláez

Oviedo

De las pistas del ovetense Parque del Oeste a dirigir a la selección femenina argentina en la Copa Billie Jean King, la antigua Copa Federación, competición principal por equipos de tenis femenino. Ese es el viaje que hará Paola Suárez, la mejor doblista de la historia argentina, que, tras jugar en numerosas pistas por todo el mundo, recaló años atrás en Asturias, donde es la directora y entrenadora del Club Pro Tenis Oviedo.

Con 44 títulos en su haber en dobles, entre ellos ocho Grand Slam (cuatro Roland Garros, tres US Open y un Abierto de Australia) y llegando a ser número uno del ranking mundial, Paola Suárez afirma que «esta oportunidad de ser capitana me llega en el momento justo, porque estoy familiarizada de nuevo con el tenis, con ganas de hacer cosas». La extenista profesional declaró, a través de la Asociación Argentina de Tenis, sentirse «muy contenta y con mucho entusiasmo». El nuevo cargo no hará que dejé su labor actual ya que podrá compaginar los dos quehaceres. Seguirá residiendo en la capital asturiana y ocupándose del Club Pro Tenis Oviedo mientras ejerce como capitana de la selección argentina en la Copa Billie Jean King.

Las dos tareas «van a unir muy bien», aseguró la entrenadora, natural de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, en declaraciones a la agencia Efe. Indicó que es un «privilegio» dirigir la selección femenina argentina y que este cargo le llega en un «momento idóneo» de su vida.

Felicitación del Ayuntamiento de Oviedo

La medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 junto a Patricia Tarabini entrena en Oviedo, en el Club Pro Tenis, desde hace cuatro años, a niños desde la etapa de iniciación hasta competición. Tras conocerse el nombramiento desde la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo se hizo llegar su felicitación a Paola Suárez, deseándole «mucho éxito en este nuevo desafío». La entrenadora afincada en Asturias, de 49 años, fue nombrada embajadora de honor de la Ciudad Europea del Deporte. «Paola sigue siendo una referencia internacional y un espejo en el que mirarse para las nuevas generaciones de deportistas», indicaron desde la concejalía de Deporte.

Si el palmarés en dobles de la extenista, que logró muchas de las victorias acompañada de Vivi Ruano, es amplio, el de individuales es también extenso. Alcanzó el noveno puesto en el ranking mundial en 2004 y ganó cuatro torneos del circuito. Además, fue semifinalista en Roland Garros en 2004 y llegó a los cuartos de final en Wimbledon y en el US Open y en su curriculum figuran victorias sobre Serena Williams, María Sharapova, Amelie Mauresmo o Mary Pierce.

Esta nueva etapa que inicia es, comentó, «totalmente diferente a la de jugadora». «Ahora asumo otras responsabilidades, pero a la vez es algo muy lindo que pueda transmitirle a las chicas mis vivencias y afrontar todas juntas todos los desafíos que nos van a venir», explicó Paola Suárez, que llegó a considerar «imposible» asumir el cargo.

Noticias relacionadas

Pero consultándolo con su entorno decidió aceptar. Paola Suárez debutará en la semana del 6 de abril como capitana de la selección femenina argentina en el grupo Américas I de la Copa Billie Jean King.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  2. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  3. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  4. Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
  5. El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
  6. Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
  7. El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
  8. La nueva milla de oro de Oviedo mira al Aramo

El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza

El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza

Marta Robles protagonizará el día 12 el inicio de «Tertulias del Campoamor» en Oviedo

Marta Robles protagonizará el día 12 el inicio de «Tertulias del Campoamor» en Oviedo

Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: "Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad"

El tenis argentino encuentra a su capitana en Oviedo

El tenis argentino encuentra a su capitana en Oviedo

Cambio de sitio de los tribunales de Oviedo: el de La Corredoria ocupará el juzgado Sobre la Mujer, que se quedará en Llamaquique

La temporada de oricios asturianos arranca por todo lo alto en Oviedo. "La gente se tira a ellos"

La temporada de oricios asturianos arranca por todo lo alto en Oviedo. "La gente se tira a ellos"

Vox Oviedo acompañará a los vecinos de Ciudad Naranco en la manifestación de este viernes

Vox Oviedo acompañará a los vecinos de Ciudad Naranco en la manifestación de este viernes

Adiós a las aceras rotas en La Corredoria: una cuadrilla de operarios trabaja para subsanar los desperfectos en el suelo del barrio más poblado de Oviedo

Adiós a las aceras rotas en La Corredoria: una cuadrilla de operarios trabaja para subsanar los desperfectos en el suelo del barrio más poblado de Oviedo
Tracking Pixel Contents