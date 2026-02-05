El tenis argentino encuentra a su capitana en Oviedo

De las pistas del ovetense Parque del Oeste a dirigir a la selección femenina argentina en la Copa Billie Jean King, la antigua Copa Federación, competición principal por equipos de tenis femenino. Ese es el viaje que hará Paola Suárez, la mejor doblista de la historia argentina, que, tras jugar en numerosas pistas por todo el mundo, recaló años atrás en Asturias, donde es la directora y entrenadora del Club Pro Tenis Oviedo.

Con 44 títulos en su haber en dobles, entre ellos ocho Grand Slam (cuatro Roland Garros, tres US Open y un Abierto de Australia) y llegando a ser número uno del ranking mundial, Paola Suárez afirma que «esta oportunidad de ser capitana me llega en el momento justo, porque estoy familiarizada de nuevo con el tenis, con ganas de hacer cosas». La extenista profesional declaró, a través de la Asociación Argentina de Tenis, sentirse «muy contenta y con mucho entusiasmo». El nuevo cargo no hará que dejé su labor actual ya que podrá compaginar los dos quehaceres. Seguirá residiendo en la capital asturiana y ocupándose del Club Pro Tenis Oviedo mientras ejerce como capitana de la selección argentina en la Copa Billie Jean King.

Las dos tareas «van a unir muy bien», aseguró la entrenadora, natural de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, en declaraciones a la agencia Efe. Indicó que es un «privilegio» dirigir la selección femenina argentina y que este cargo le llega en un «momento idóneo» de su vida.

Felicitación del Ayuntamiento de Oviedo

La medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 junto a Patricia Tarabini entrena en Oviedo, en el Club Pro Tenis, desde hace cuatro años, a niños desde la etapa de iniciación hasta competición. Tras conocerse el nombramiento desde la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo se hizo llegar su felicitación a Paola Suárez, deseándole «mucho éxito en este nuevo desafío». La entrenadora afincada en Asturias, de 49 años, fue nombrada embajadora de honor de la Ciudad Europea del Deporte. «Paola sigue siendo una referencia internacional y un espejo en el que mirarse para las nuevas generaciones de deportistas», indicaron desde la concejalía de Deporte.

Si el palmarés en dobles de la extenista, que logró muchas de las victorias acompañada de Vivi Ruano, es amplio, el de individuales es también extenso. Alcanzó el noveno puesto en el ranking mundial en 2004 y ganó cuatro torneos del circuito. Además, fue semifinalista en Roland Garros en 2004 y llegó a los cuartos de final en Wimbledon y en el US Open y en su curriculum figuran victorias sobre Serena Williams, María Sharapova, Amelie Mauresmo o Mary Pierce.

Esta nueva etapa que inicia es, comentó, «totalmente diferente a la de jugadora». «Ahora asumo otras responsabilidades, pero a la vez es algo muy lindo que pueda transmitirle a las chicas mis vivencias y afrontar todas juntas todos los desafíos que nos van a venir», explicó Paola Suárez, que llegó a considerar «imposible» asumir el cargo.

Pero consultándolo con su entorno decidió aceptar. Paola Suárez debutará en la semana del 6 de abril como capitana de la selección femenina argentina en el grupo Américas I de la Copa Billie Jean King.