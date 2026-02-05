Vox Oviedo acompañará a los vecinos de Ciudad Naranco en la manifestación de este viernes

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo anunció este jueves que estará presente en la manifestación convocada por los vecinos de Ciudad Naranco en defensa de unas instalaciones deportivas dignas y útiles para el barrio. "No puede ser que presumamos de Ciudad Europea del Deporte y nos hayamos gastado 26 millones de euros en el Palacio de los Deportes, pero no se destinen fondos para un polideportivo completo, con piscinas y servicios adecuados, que es lo que los vecinos llevan más de una década reclamando", denunció la portavoz, Sonsoles Peralta.

La formación conservadora señala que la reivindicación de los vecinos de Ciudad Naranco es "legítima" y "necesaria para revertir años de abandono". Vox exige al equipo de gobierno municipal, con Alfredo Canteli a la cabeza, que descarte soluciones "ineficientes", como una pista cubierta u opciones similares, para presentar un proyecto integral de polideportivo municipal, con calendario, presupuesto y garantías claras.

Además de acudir a la manifestación, que partirá este viernes a las 18.00 horas del puente de Nicolás Soria, Vox se compromete con los vecinos de Ciudad Naranco a "trasladar al Pleno las demandas del barrio" con el objetivo de poner fin a la situación de "agravio comparativo" que, a su juicio, sufre esta zona respecto al resto de la ciudad. "Si queremos una ciudad cohesionada, el primer paso es asegurar que ningún barrio se quede atrás en servicios básicos como el deporte, la salud y la convivencia", concluyó Peralta.