Atención conductores: estos son los cortes de tráfico que provocará el Duatlón Cross La Manjoya en Oviedo
La prueba obligará a restringir el acceso a la urbanización desde el Alto del Caleyu durante varias horas del domingo
El Ayuntamiento de Oviedo comunicó este viernes los cortes de tráfico y las modificaciones en las líneas de TUA que provocará el desarrollo de la prueba deportiva Duatlón Cross La Manjoya en la ciudad. La prueba obligará a restringir el acceso a la urbanización de La Manjoya desde el Alto del Caleyu durante varias horas del domingo, si bien se mantendrán alternativas de entrada y salida para los residentes.
En concreto, el corte de tráfico afectará al acceso a la urbanización por la calle Tapia de Casariego, procedente del Alto del Caleyu, y se prolongará desde las 09.00 hasta las 15.00 horas del domingo 8 de febrero. Durante ese periodo, permanecerá abierto en todo momento el vial de acceso y salida desde la N-630 (Centro Médico) hacia la urbanización, garantizando la comunicación con el entorno.
Como medida de regulación del tráfico, el acceso a La Manjoya desde la zona del Caleyu se cortará a la altura de la glorieta, y tanto el tráfico procedente de esta zona como la línea de TUA serán desviados por el vial del Bosque de la Zoreda, con salida hacia la zona de viviendas de la urbanización. El dispositivo de corte será ejecutado por la Policía Local a partir de las 09.00 horas.
El Ayuntamiento informó de que los residentes podrán acceder y salir de la urbanización de forma habitual por Los Prietos y la N-630 (Centro Médico), o bien dirigirse hacia el Caleyu a través del Bosque de la Zoreda. Asimismo, el consistorio recomienda a los vecinos seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local y de la organización del evento, que contará con personal colaborador debidamente identificado en la zona afectada.
