Canteli: "Olloniego va a ser el principal tractor empresarial de Asturias"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, aseguró este miércoles, que el Parque Empresarial Oviedo (antiguo polígono de Olloniego-Tudela) "se está convirtiendo en el principal tractor de inversiones de Asturias". Lo hizo durante una visita a las obras del nuevo proyecto que está desarrollando la empresa del sector de la automoción Autosa en la mancha industrial, tras adquirir 15.000 metros cuadrados de terreno municipal, donde se generarán una treintena de puestos de trabajo. "Encaja en el modelo de empresa que queremos para Oviedo, con solvencia, trayectoria y capacidad para generar empleo estable", destacó sobre el proyecto, donde comprobó el estado de un equipamiento que entrará en funcionamiento en las próximas semanas.

Canteli estuvo acompañado por los propietarios del Grupo Autosa, José Luis Fernández Díaz y José Luis Fernández Álvarez, en una visita que sirvió para visualizar la dimensión de una inversión que supera los ocho millones de euros. La compañía ovetense ha adquirido la parcela de mayor tamaño disponible en esta segunda fase del polígono, con una superficie de 15.000 metros cuadrados, donde levanta una nave destinada al montaje integral de vehículos policiales y de emergencias, un segmento muy específico y de alto valor añadido dentro del sector de la automoción.

La operación se enmarca en la estrategia municipal de reactivación de suelo industrial. El Ayuntamiento de Oviedo sacó a licitación el pasado mes de abril más de 115.000 metros cuadrados de terreno para relanzar una de las principales áreas empresariales del concejo, con el objetivo de atraer nuevos proyectos, generar actividad económica y favorecer la creación de empleo. Hasta el momento, el equipo de gobierno ha formalizado la venta de más de 20.000 metros cuadrados y, ante el interés mostrado por distintas compañías, prevé nuevas fases de comercialización.

En el caso de Autosa, la previsión es crear entre 25 y 30 puestos de trabajo vinculados a un proceso productivo que abarcará desde la transformación de los vehículos base hasta la integración de equipamientos tecnológicos avanzados. La nave acogerá, entre otros procesos, la instalación de un sistema pionero de vidrios especiales de alta seguridad y protecciones balísticas de última generación, lo que sitúa el proyecto en un ámbito muy especializado y con clara proyección nacional e internacional.

El movimiento de Autosa no es aislado. Hace unos días, la empresa Nakron Stud, dedicada a conexiones de hormigón, adquirió otros 4.000 metros cuadrados en el mismo entorno. La suma de operaciones refuerza la posición del parque empresarial e como uno de los polos de atracción industrial más dinámicos del norte de España en la actualidad.

El recinto, con más de 600.000 metros cuadrados y más de 60 empresas implantadas, basa parte de su atractivo en la ubicación estratégica. Situado en el centro de Asturias, dispone de acceso a las principales autovías, proximidad a puertos comerciales y al aeropuerto, además de conexiones ferroviarias de alta velocidad, media distancia y mercancías.

Nueva inversión

Otro argumento que el Consistorio pone sobre la mesa es el acompañamiento continuo a las empresas, tanto antes de la licitación como en la posterior tramitación de licencias. A ello se suman mejoras a corto plazo, como la renovación de la señalización del parque, con una inversión municipal de 200.000 euros, la instalación de tótems informativos y la ampliación del sistema de videovigilancia conectado con la Policía Local, además del despliegue reciente de fibra óptica y nuevas labores de acondicionamiento.