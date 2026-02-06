Concentración multitudinaria en Oviedo para protestar por la ausencia de instalaciones deportivas en este barrio

"Nuestra parcela, nuestros derechos". Esa era la reivindicación que ondeaba en la pancarta que los vecinos de Ciudad Naranco alzaron en las inmediaciones del puente de Nicolás Soria, donde cerca de 200 personas se concentraron para exigir la construcción de un polideportivo integral en el barrio, rechazando la pista cubierta que planea edificar el Ayuntamiento en este distrito. Entre cánticos, reclamaron que el proyecto avance y que la zona cuente con unas instalaciones deportivas acordes a un volumen de población en aumento.

"Tenemos dos objetivos: paralizar la construcción de la cancha polideportiva que nos quieren hacer, que ya ocuparía una parte de la parcela, y abrir una vía de negociación con el Ayuntamiento para construir un polideportivo integral para todos los vecinos", explicó Marisa Álvarez, presidenta de la plataforma vecinal "Activa Ciudad Naranco".

"Ahora mismo, en un barrio de 14.000 habitantes donde predominan las personas mayores y las familias con niños, contar con espacios y actividades es vital. Sin aparatos de gerontogimnasia y con las obras del centro social, además de la reorganización municipal de los programas de los centros sociales, muchos mayores se sienten desatendidos", apuntó Zulima Fernández, vocal de la plataforma.

Los más pequeños del barrio acudieron a la concentración con gorros de piscina y carteles hechos a mano, alguno dirigido directamente a Alfredo Canteli. Los mayores se pegaron a la ropa carteles reivindicativos con cinta aislante.

Presencia política

La movilización vecinal contó también con el respaldo de representantes de los grupos municipales de la oposición, que ya habían anunciado su asistencia en los días previos. Por parte del PSOE acudieron el portavoz Carlos Fernández Llaneza y los ediles Natalia Sánchez Santa Bárbara y Jorge Monsalve; de Vox, la portavoz Sonsoles Peralta, y los ediles de Izquierda Unida, Alejandro Suárez y Cristina Pontón.