Derriban una casa okupa de La Tenderina tras varios incendios
Operarios contratados por el Ayuntamiento iniciaron este jueves el derribo del edificio de la Tenderina Baja que en su día acogió una carnicería y un bloque de viviendas que en los últimos meses era ocupado con frecuencia y sufrió varios incendios.
El derribo es una vieja petición vecinal para "acabar con un foco de conflictividad e inseguridad" que se pospuso en las últimas fechas ante la negativa de Rosa Jiménez, una mujer viuda de 64 años que solía pasar las noches en el inmueble, y que se negaba a abandonarlo hasta tener una solución habitacional, pero que finalmente abandono el lugar. n
