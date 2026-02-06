Fallece Salvador Tejedor, que fue capellán del Hospital Monte Naranco de Oviedo hasta 2024
El religioso nació en Palencia, pero llegó en 1968 a Asturias, donde fue director espiritual de los colegios Peñaubiña y Los Robles durante 35 años
El sacerdote Salvador Tejedor Melero, figura muy querida por cuantos le conocieron y trataron a lo largo de su extensa vida pastoral falleció este viernes en Oviedo. Nacido en 1938 en Boadilla de Rioseco (Palencia), fue ordenado presbítero en 1962 en su diócesis natal y quedó incardinado en la diócesis de Asturias en 1968, donde desarrolló gran parte de su ministerio.
En sus primeros años en Asturias fue Director Espiritual de los colegios de Fomento Peñaubiña y Los Robles, labor que desempeñó hasta 2003 y por la que dejó una huella profunda en generaciones de alumnos. Muchos de ellos recuerdan su cercanía, su capacidad para escuchar y su ayuda constante en los planos humano y espiritual. Administró sacramentos, acompañó procesos personales y familiares, y fue para muchos un auténtico referente y confidente.
Ejerció además como párroco en numerosas comunidades de Lena y Morcín, fue Arcipreste, miembro de la Comisión de Sacerdotes para Asuntos Económicos y del Consejo Presbiteral. Su última encomienda fue como capellán del Hospital Monte Naranco de Oviedo, servicio que mantuvo hasta 2024.
Sacerdote entregado, trabajador incansable y apasionado del deporte, quienes lo conocieron lo recuerdan por su carácter firme y su «corazón de padre».
El Arzobispo, Jesús Sanz Montes, oficiará el domingo a las 12.00 horas su funeral en la parroquia de Ventanielles.
