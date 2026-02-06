IU se respalda en el informe de Exceltur para hablar del problema de vivienda en Oviedo: "Hay que poner tope a los precios del alquiler"
"Las recomendaciones se centran en un modelo turístico de mayor valor añadido, sostenible y que aproveche la alta velocidad ferroviaria sin saturar los espacios urbanos", dijo Gaspar Llamazares
El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo aprovechó la reciente publicación de un estudio de Exceltur, una asociación sin ánimo de lucro formada por empresas de la cadena de valor turística, para pronunciarse sobre la situación de la vivienda en la ciudad. El informe asegura que la regulación y la intervención pública contribuye a la oferta de vivienda residencial de alquiler frente a la vivienda turística y a la mejora del control de precios.
El portavoz Gaspar Llamazares defendió que una de las medidas "más eficaces" para abordar la situación de la vivienda en muchos barrios pasa por la declaración de Zonas Tensionadas y la limitación de las subidas de los alquileres, como instrumentos clave para el control de precios. A su juicio, estas iniciativas deben formar parte de la respuesta institucional al problema del acceso a la vivienda y encajar en el marco del acuerdo presupuestario alcanzado entre su grupo y el equipo de gobierno.
En este sentido, Llamazares subrayó la necesidad de acompañar estas medidas con políticas públicas complementarias, como la cesión de suelo público para la construcción de vivienda de alquiler limitado, la incorporación de la Oficina Municipal de Vivienda al programa autonómico "Alquilámoste" para movilizar vivienda vacía y la adopción de incentivos fiscales que faciliten la salida de inmuebles al mercado. El objetivo, explicó, es "ampliar la oferta de vivienda asequible y mejorar las condiciones de acceso para las personas inquilinas".
"Las recomendaciones se centran en un modelo turístico de mayor valor añadido, sostenible y que aproveche la alta velocidad ferroviaria sin saturar los espacios urbanos", concluyó Llamazares.
