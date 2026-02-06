Llamazares (IU) respalda la manifestación de este viernes en Ciudad Naranco por un polideportivo municipal

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha defendido este jueves que la manifestación convocada para este viernes en Ciudad Naranco por la asociación Activa Naranco para reclamar un polideportivo municipal que dé respuesta a las necesidades del barrio. Según Llamazares, la movilización tiene "plena justificación".

La protesta se realizará a las seis de la tarde en el puente de Nicolás Soria y llega tras la presentación por parte del Ayuntamiento del proyecto deportivo previsto en la parcela de Prados de la Fuente, junto a las futuras pistas de atletismo.

Llamazares ha señalado que, aunque está prevista la construcción de una pista cubierta de uso vecinal, el equipo de gobierno debería aprovechar la obra para incorporar "con carácter pleno el polideportivo en la zona" y retomar la negociación con los vecinos "para dar respuesta a esa reivindicación".

El portavoz de IU ha destacado que Ciudad Naranco también requiere avances en otras áreas, como la creación de un centro social integrado que ofrezca más actividades y la reinstauración de la unidad de trabajo social que desapareció del barrio. Asimismo, ha mencionado la mejora de las comunicaciones, incluyendo la rotonda existente, y la regeneración urbana de antiguos almacenes industriales como prioridades pendientes.

La Vega

Sobre los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega, Llamazares se ha referido al proyecto urbanístico que contempla un concurso de ideas para la regeneración de esta zona central de Oviedo, donde se han localizado posibles restos arqueológicos y elementos prerrománicos.

El portavoz ha defendido que la protección del patrimonio histórico es compatible con el desarrollo del proyecto: "No es incompatible que haya un concurso de ideas con que se aísle la zona en la que se ha visto algún resto, hasta que se detecte qué es lo que tenemos allí", ha explicado.

Ha reclamado, a su vez, coordinación entre administraciones y fuerzas políticas para evitar indefinición en la ejecución del proyecto y ha advertido de que "terminar este mandato con una situación de indefinición en la Vega no es sostenible para el equipo de gobierno, que es el principal responsable".

Campus del Cristo

Llamazares también se ha referido a la situación del campus universitario de El Cristo, donde se prevé la reorganización de facultades y servicios universitarios. El portavoz ha explicado que la unidad de transfusiones carece de un espacio alternativo adecuado, lo que dificulta la planificación.

Ha explicado que, aunque los órganos judiciales han solicitado la cesión de la Facultad de Ciencias para unificar sedes judiciales, la Universidad de Oviedo no puede liberar esos espacios hasta que existan nuevas instalaciones definitivas en el campus de El Cristo. La paralización de la demolición del antiguo hospital, prevista como paso previo para el traslado, ha retrasado la disponibilidad de infraestructuras.

Por estos motivos Llamazares ha comentado que no comprende que la Consejería de Hacienda "esté continuamente buscando excusas para no abordar su responsabilidad, que es la demolición". "Esta cuestión es una responsabilidad fundamentalmente del Principado y también del Ayuntamiento. Pasar la pelota a la universidad cuando todavía no tienen un espacio alternativo me parece que es muy poco serio", ha explicado.