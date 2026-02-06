Oviedo acelera los trámites para celebrar veinticinco conciertos en el Palacio de los Deportes: seis de ellos serán durante las fiestas de San Mateo

Paso decisivo para que el Palacio de los Deportes acoja conciertos y actividades culturales. La junta de gobierno, a propuesta de la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, aprobó ayer los pliegos técnicos para licitar la organización de actividades no deportivas en el interior de las instalaciones de Ventanielles y en la nueva gran plaza construida durante las obras rehabilitación que finalizaron la pasada primavera . El objetivo es que la empresa lleve a cabo un mínimo de quince eventos anuales ampliables a diez siempre y cuando no coincidan con la actividad deportiva, prioritaria en el pabellón. En total, la programación estará compuesta por 25 actos de los que seis tendrán lugar durante fiestas de San Mateo a contar desde septiembre de 2027, una vez que finalice este año el contrato de arrendamiento de las carpas de La Ería.

El equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli lleva trabajando semanas en la redacción de la documentación para cumplir «nuestro compromiso de convertir el Palacio de los Deportes en un equipamiento capaz de albergar no solo competiciones deportivas sino eventos musicales, culturales y de ocio de primer nivel supliendo una importante carencia de la ciudad y aprovechando al máximo las potencialidades del edificio», subrayó Cuesta a la salida de la junta de gobierno. En la reunión se detalló que la licitación se articulará a través de una fórmula de concesión demanial por un periodo de tres años ampliables a otros dos con el fin de garantizar una programación estable. También quieren sacar el suficiente rendimiento económico para la conservación del pabellón.

El Palacio de los Deportes, con 13.000 metros cuadrados de superficie, generará ingresos a través de un canon compuesto por dos partes. La primera, fija, ascenderá a 5.233,47 euros por cada montaje y desmontaje de la pista de parqué, operativa que seguirá realizando personal municipal. La segunda, variable, será de 6.561,17 euros por cada día de actividad, sin incluir los tiempos de montaje y desmontaje de las infraestructuras asociadas a los eventos. Esta última será la cuantía sobre la que competirán los licitadores durante el procedimiento que se pondrá en marcha los próximos días.

El Ayuntamiento exigirá a las empresas interesadas una sólida experiencia. Entre los requisitos figuran haber gestionado en los últimos tres años recintos cubiertos con aforos superiores a 5.000 personas sentadas —u 8.000 combinando pie y asiento— en los que se hayan celebrado al menos veinte eventos no deportivos anuales, así como acreditar un volumen de negocio de dos millones de euros en el mejor de sus tres últimos ejercicios. También se valorará la calidad del equipo gestor propuesto, la capacidad para atraer público de fuera de Asturias, la contratación de artistas de relevancia nacional e internacional, la programación específica para San Mateo y el impulso a creadores regionales. Elementos clave que ayudarán a que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura en 2031.

El calendario de actividades estará sujeto a la aprobación de la junta de gobierno y podrá modificarse por causas justificadas. Además, el Ayuntamiento redactará un plan de autoprotección para el recinto; mientras que el concesionario deberá aportar un documento de seguridad específico para cada actividad. De igual forma, la empresa adjudicataria asumirá los gastos derivados de consumo eléctrico, calefacción, telecomunicaciones y agua, y tendrá la obligación de mantener las instalaciones en perfecto estado.

Las actividades y eventos que se organicen en el recinto deberán cumplir estrictamente el régimen de horarios establecido para salas de fiestas con espectáculos o pases de atracciones en la normativa de aplicación y la concesionaria podrá instalar sus propias barras o puntos de venta de carácter provisional en los términos previstos en los pliegos. Se autoriza su colocación en el interior y exterior del recinto para dispensar bebidas y alimentos al público, cumpliéndose en todo caso la normativa sectorial que resulte de aplicación.

Todo ello mientras que la Federación Española de Baloncesto volvió a poner ayer a la venta las últimas entradas para el partido que jugarán la Selección Masculina Absoluta frente a Ucrania el 2 de marzo a las 20.30 horas. También disputarán un partido amistoso de fútbol sala las selecciones Sub-23 de España y Portugal el 10 de febrero. El encuentro será presentado esta mañana. n