El plan de La Vega "no se retrasaría si se hallasen restos arqueológicos», garantiza el gobierno local

La ordenación y desarrollo urbanístico de los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega no se vería «condicionada ni se retrasaría si apareciesen vestigios de cierta relevancia» en el subsuelo. Así lo aseguró el concejal de Infraestructuras y Planeamiento de Oviedo, Nacho Cuesta, que indicó que «ojalá existieran restos del Palacio de Alfonso II, porque indudablemente supondría un valor adicional para la reurbanización».

En el acto de inauguración de los tapices rodantes y la nueva parada del entorno del HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) remarcó que «lo único que refleja el estudio arqueológico es que en la zona que está entre la nave M1 y la nave de almacenes hay una mancha que, por su entidad, por su orientación y por su profundidad parece corresponderse con una época más antigua que la del resto del entorno y que, por tanto, es conveniente, es necesario que se lleve a cabo la siguiente fase de cualquier trabajo arqueológico que sería la prospección o la excavación por medios manuales». Pero, añadió Cuesta, «en ningún caso hace referencia, por supuesto, a vestigios concretos y tampoco plantea siquiera el hecho de que pueda corresponderse con vestigios de una época medieval o anterior».

En todo caso «se puede continuar con el concurso de ideas, la fase de planeamiento y la ulterior fase de gestión». Indicó el concejal de Infraestructuras que se han planificado los trabajos en conversaciones con la Consejería de Cultural. En el cronograma presentado al Ministerio y al Principado «se recoge que, con carácter simultáneo al concurso de ideas y a la fase de planeamiento, se tengan que concluir esos trabajos arqueológicos». «En el Ayuntamiento estamos preparando la solicitud que hay que hacer con carácter previo a la Consejería de Cultura para la licitación de esas excavaciones», dijo el edil. «Decir que hay restos específicos de determinadas construcciones no puede entenderse más que con una voluntad de encontrar obstáculos que dificulten o retrasen el desarrollo del ámbito», que es «trascendental para el futuro de Oviedo», manifestó Nacho Cuesta.

La dispersión de las sedes judiciales

Respecto al debate sobre la unificación de las sedes judiciales, el edil de Planeamiento señaló que «no es tolerable que, por parte de la Universidad, del Rector, se siga obstaculizando esa solución, al menos transitoria, negándose a ceder la Facultad de Ciencias para que el campus de la administración de justicia se conforme» en Llamaquique. Criticó que se pretenda «hacer esperar a que se produzca el traslado de las facultades al Cristo, que «lamentablemente es un proceso que va a llevar todavía mucho tiempo, si es que en alguna ocasión lo llegamos a ver materializado».

Defiende Cuesta que «es imprescindible que la Universidad entienda que no solamente debe de atender a sus exclusivas necesidades, sino a los del conjunto de los servicios públicos y el de la justicia es fundamental». La institución académica asturiana, considera el edil, «tiene que colaborar activamente para encontrar una solución a ese problema» a la «imprescindible unificación» de las sedes judiciales.