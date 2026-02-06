El proyecto pionero de Oviedo que convertirá un barrio en un laboratorio de arte comunitario juvenil durante cuatro meses

Oviedo lanza el proyecto “Pumarín, territorio artístico”, un programa de arte comunitario, cultura popular y bienestar dirigido a jóvenes de 16 a 30 años que arrancará los días 12 y 13 de febrero con actividades abiertas que se alargarán hasta mayo y que se integra en la estrategia con la que Oviedo refuerza su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Impulsado por el Conseyu de la Mocedá d’Uviéu (CMU) y respaldado por la Consejería de Salud, el Ayuntamiento, el Instituto Asturiano de la Juventud y el equipo de la candidatura, el proyecto demuestra, en palabras de Lisi Sarciada, coordinadora del Conseyu, que “la cultura no solo se produce en grandes equipamientos, sino también en los barrios, desde procesos colectivos que generan impacto real en la vida cotidiana”.

La iniciativa se desarrollará durante cuatro meses en el barrio ovetense con un enfoque que combina creación artística compartida, participación juvenil y cuidado colectivo. La propuesta parte de una idea clara: el bienestar también se construye en comunidad, generando espacios donde la gente joven pueda expresarse, encontrarse y trabajar sobre su propio entorno desde lenguajes culturales diversos.

El eje del programa será la constitución de un Grupo Motor, que ya ha recibido 20 solicitudes, y que investigará el barrio, sus memorias, dinámicas y deseos para traducir ese proceso en intervenciones artísticas conectadas con el territorio. “Es un proyecto impulsado por jóvenes y dirigido a jóvenes, que aborda los malestares juveniles y del barrio a través del arte comunitario y la creación colectiva”, explica Sarciada.

La metodología, habitual en el trabajo del Conseyu pero menos frecuente en el ámbito artístico, se basa en la participación real. “Las propias personas jóvenes investigan el territorio, definen las líneas creativas y desarrollan las intervenciones en diálogo con el barrio. El arte no llega desde fuera, sino que nace del propio Pumarín y de quienes lo habitan”, subraya.

El programa arrancará con dos citas abiertas. El jueves 12 de febrero, a las 18.30 horas, la Asociación Branque acogerá un laboratorio pictórico sobre desaceleración y creación impartido por la artista e investigadora Dido Carrero. Al día siguiente, viernes 13 a las 18.00 horas, se celebrará una jornada pública con una conversación colectiva en la que participarán Carrero, Elise Florentino, Julia Sousa y La Bambi, moderada por Candela Guerrero. Durante la sesión tendrá lugar una performance de La Bambi centrada en cuerpo, identidad y espacio. Ese mismo día se cerrará el plazo de inscripción en el proceso.

Entre febrero y mayo se desarrollarán laboratorios mensuales en lenguajes como muralismo, audiovisual, performance o ilustración, siempre desde el trabajo colectivo. El proceso culminará los días 29 y 30 de mayo con recorridos artísticos por Pumarín, donde se presentarán las piezas e intervenciones como devolución al barrio y celebración comunitaria.

Noticias relacionadas

Para Sarciada, uno de los puntos fuertes es la red que se está tejiendo: “Se están generando espacios de encuentro que hoy son escasos para la juventud, con un efecto bola de nieve que refuerza el impacto”. Además, destaca que el proyecto “devuelve al barrio una mirada apreciativa, reforzando orgullo, identidad y memoria colectiva desde el prisma de la gente joven”, alineándose con los valores de una ciudad inclusiva, amable y participativa que Oviedo quiere proyectar en 2031.