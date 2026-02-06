El PSOE pide explicaciones sobre la ejecución del Plan de Igualdad en el Deporte de Oviedo

El Grupo Municipal Socialista, por medio de la edil Marisa Ponga, solicitó este viernes información detallada sobre el grado de ejecución del Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres en el Deporte al equipo de gobierno. También preguntaron por las actuaciones previstas para el año 2026 y los recursos presupuestarios destinados a su desarrollo. "La igualdad no puede quedarse en una declaración de intenciones: necesita planificación, seguimiento, presupuesto y transparencia", señaló Ponga.

Los socialistas señalaron que valoran de forma positiva la apuesta del Ayuntamiento por un Plan de Igualdad en el ámbito deportivo, aunque lamentaron que su elaboración no se haya realizado mediante un proceso participativo ni contando con la consulta al conjunto de los grupos de la Corporación. Subrayaron que esta cuestión cobra especial relevancia tras la designación de Oviedo como Capital Europea del Deporte, un reconocimiento en el que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres constituye un elemento "fundamental".

Además, la agrupación encabezada por Carlos Fernández Llaneza aprovechó para denunciar la falta de información pública y ordenada sobre la ejecución del Plan Municipal de Igualdad en el Deporte. Señalan que únicamente se conocen los datos incluidos en la Memoria del Área de Deportes de 2023, mientras que las correspondientes a 2024 no se han publicado y las de 2025 siguen pendientes.

"El Ayuntamiento debe explicar qué se ha hecho en cada una de estas áreas, cuánto dinero se ha invertido y qué medidas se van a impulsar en 2026", concluyó Ponga, insistiendo en la necesidad de garantizar políticas públicas de igualdad "reales, evaluables y con impacto efectivo" en el ámbito deportivo.