El restaurante Bango 7 Plazas recibirá la mención especial del Antroxu 2026 de Otea en Oviedo

El restaurante Bango 7 Plazas, en el Arco de los Zapatos, recibirá este año la mención especial del Antroxu 2026 otorgada por la patronal hostelera Otea, un reconocimiento que distingue su labor en la conservación y promoción de la tradición gastronómica ovetense vinculada a estas celebraciones. El establecimiento está regentado desde hace once años por el matrimonio formado por Julio Riera y Ana Guzmán junto al Fontán, en el mismo edificio donde abrió en 1872 el histórico Casa Bango, cuyo espíritu han querido recuperar, y este año volverá a participar en las jornadas gastronómicas carnavalescas que se celebrarán los días 17, 20, 21 y 22 de este mes.

"Este premio es una sorpresa muy agradable", señala Riera, que conoció la concesión de la distinción mientras se encuentra de viaje en Portugal. Además de la pareja, en el local trabajan siete empleados más. Se trata de un negocio especializado en comida casera, con una carta compuesta por 25 platos. "Mi mujer, Ana, es la que controla bien el tema de la cocina", confiesa el hostelero. Entre las propuestas más destacadas del establecimiento figuran la tortilla de merluza y las cebollas rellenas, consideradas platos estrella de la casa, aunque tampoco faltan algunas elaboraciones "más innovadoras".

El restaurante es un fijo en las jornadas gastronómicas de Oviedo, así como los concursos de pinchos, en los que ha conseguido varios premios. También lo es de las del Antroxu. "Es un menú muy bueno en el que ofrecemos pote, picadillo y frixuelos y suele tener mucha aceptación", explica el hostelero, que acumula 48 años vinculado al sector de la hostelería, 35 de ellos como titular, en distintas etapas, de establecimientos ubicados en la calle Cimadevilla o en la plaza del Ayuntamiento.

Bango 7 Plazas sucede en el palmarés de esta distinción del colectivo empresarial a la sidrería La Manzana, que será el escenario del acto de presentación de las jornadas promovidas por la patronal hostelera Otea. La comida de presentación de las Jornadas del Menú de Antroxu Oviedo 2026 se celebrará el próximo miércoles, a partir de la una y media de la tarde, en la sidrería La Manzana, situada en la calle Gascona. Durante el encuentro, se entregará el premio a Julio Riera y Ana Guzmán "en reconocimiento a su contribución al mantenimiento y promoción del menú del Antroxu en el municipio de Oviedo, junto con otros menús gastronómicos de gran tradición en la ciudad". En la comida se servirá el tradicional menú de Antroxu, con pote y dulces asturianos.

Estas jornadas son uno de los principales reclamos del carnaval ovetense, que el día 21 vivirá sus actos centrales con un gran desfile y un concurso de disfraces en la plaza de la Catedral.