La sorprendente aparición de Oviedo en los documentos desclasificados de Epstein (y tiene que ver con Woody Allen)

Hay conexiones asturianas por todo el mundo, incluso hasta debajo de las piedras. Pero esta máxima riza el rizo cuando acaba de conocerse un episodio que vincula a Oviedo con Jeffrey Epstein, el poderoso magnate neoyorquino que murió en 2019 en la cárcel, donde cumplía condena por delitos sexuales contra menores.

Aun desaparecido, el empresario sigue generando una enorme controversia por sus lazos con personalidades muy destacadas. Así, la reciente desclasificación de documentos personales de Epstein ha desvelado un intercambio de correos electrónicos entre el financiero y Soon-Yi Previn, la esposa de Woody Allen. Tuvo lugar en agosto de 2017, cuando en Estados Unidos arreciaba la polémica por la retirada de estatuas de personajes históricos que hubieran tratado con esclavos.

En este contexto, Soon-Yi, en tono muy probablemente humorístico, le escribió a Epstein que "Woody ha dicho que espera que no derriben su estatua en Oviedo". A ello el empresario respondió también con jocosidad que el cineasta estaba "a salvo", ya que las estatuas polémicas eran "de propietarios de esclavos, no de esclavos mismos".

Al cabo de unos meses, cuando comenzaron a proliferar las denuncias públicas a personajes poderosos por cometer acosos o abusos sexuales (corriente que eclosionaría en el movimiento "MeToo"), colectivos feministas también exigieron la retirada de la estatua ovetense de Allen, sobre quien recayeron ese tipo de acusaciones, a día de hoy aún no probadas.

No obstante, la figura de bronce del célebre director, con su arrugada chaqueta y sus icónicas gafas, sigue saludando cada mañana a los ovetenses que caminan por Milicias Nacionales.