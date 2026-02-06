Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación "que nos transporta hacia el futuro"

“Los pasillos rodantes y el nuevo intercambiador nos transportan hacia el futuro”, aseguró el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la inauguración de la actuación ejecutada en el entorno del HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) para la mejora de la movilidad. “Son dos obras para Oviedo, sí, pero también para toda Asturias, porque afectan al hospital de referencia de la comunidad, por donde pasar a diario cerca de 30.000 personas y donde trabajan 6.000 profesionales”, remarcó.

Barbón, que estuvo acompañado en la inauguración de las pasarelas eléctricas y de la nueva parada por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; la consejera de Salud, Concepción Saavedra; la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y el concejal de Infraestructuras de Oviedo, Ignacio Cuesta, destacó que “el HUCA es una capital sanitaria dentro de la capital de Asturias”. Su entorno, prosiguió, “se ha convertido en una de las áreas con mayor intensidad de viajeros de nuestra comunidad. Por aquí pasan a diario 436 autobuses, entre las rutas del Consorcio de Transportes de Asturias y las de TUA, y cerca de 7.000 personas llegan o salen cada día del hospital en transporte público”.

Estas cifras, considera, “nos ayudan a entender hasta qué punto es esencial facilitar la movilidad en este enclave”. Por el entorno del HUCA, uno de los nodos urbanos con mayor intensidad de viajeros de toda la comunidad, pasan una media de 30.000 personas al día. Los nuevos equipamientos que ha puesto en marcha el Gobierno de Asturias permiten alejar del recinto sanitario los autobuses que realizan dos millones de viajes cada año al hospital.

El presidente del Principado, la consejera de Salud, el consejero de Movilidad y la delegada del Gobierno, en los tapices rodantes. / Irma Collín

En el proyecto se invirtieron casi cuatro millones de fondos europeos. Estas obras, dijo el jefe del ejecutivo autonómico, “reflejan también el firme compromiso del Gobierno del Principado con Oviedo”. En el campo de la movilidad sostenible, tiene en marcha actuaciones que superan los 11,3 millones de inversión, con las nuevas marquesinas de Llamaquique y El Cristo, ya construidas, y otras dos obras en marcha, la construcción de la pasarela peatonal que unirá las estaciones de autobús y tren y la reforma de la glorieta de Luis Oliver, para descongestionar el tráfico en la entrada norte de la capital. Barbón realizó un recorrido en los pasillos rodantes.

Esta parada es la que “más usuarios tiene del transporte urbano, con 750.000 usuarios al año”, aseguró el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta. Por la zona pasan cuatro de las quince líneas. “Es una actuación muy importante, en la que hemos venido colaborando con el Principado”, manifestó Cuesta.

Pasarelas eléctricas

Los tapices rodantes ya están en funcionamiento y las paradas se trasladarán hoy. Las pasarelas eléctricas, a las que se han destinado 2.585.229 euros, comunican el intercambiador de transporte público con la entrada al edificio de Consultas Externas del HUCA y salvan una pendiente. Podrán trasladar a 6.000 personas cada hora y se desplazan a una velocidad de 0,5 metros por segundo.

Están construidos en dos tramos de 35 metros de largo cada uno y formados por cuatro tapices rodantes: dos de subida y dos de bajada. Están cubiertos con una estructura formada por pórticos de acero, con cerramientos laterales transparentes y disponen de placas fotovoltaicas.

Espacio de espera

En la gran marquesina, de 300 metros cuadrados, se han invertido 1.396.559 euros para habilitar un espacio de espera más confortable. Está equipado con mobiliario y servicios como la recarga eléctrica o aparcamientos para bicicletas a los que se sumarán otros nuevos como el aseo autolimpiable, comprometido por el consistorio.

Hay dos dársenas de embarque: una para los servicios interurbanos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), y otra para los municipales de la empresa TUA. En total, en una jornada laborable, se detendrán en esta ubicación 436 autobuses, ya que los servicios especiales destinados al personal del HUCA mantendrán su parada actual junto a la capilla de La Cadellada.