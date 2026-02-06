La treceava edición del ciclo Primavera Barroca regresa a Oviedo con grandes nombres internacionales

El Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo presentaron este viernes en el Teatro Campoamor el programa de la treceava edición del ciclo Primavera Barroca. La edición contará con seis conciertos que se realizarán en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe entre el lunes 9 de marzo y el miércoles 27 de mayo. El certamen reunirá las propuestas más relevantes de la música de la época de la mano de prestigiosos conjuntos y solistas nacionales e internacionales. Los abonos saldrán a la venta este sábado y, a partir del 5 de marzo, se podrán comprar las localidades que queden sueltas.

La inauguración tendrá lugar el lunes 9 de marzo con Forma Antiqva, bajo la dirección de Aarón Zapico, que presentará "Los elementos" de Antonio Literes, una de las obras escénicas más singulares del compositor mallorquín, con un destacado elenco vocal. El ciclo continúa el 26 de marzo con el clavecinista Yago Mahúgo, que ofrecerá una visión profunda del repertorio francés centrada en la figura de François Couperin.

El protagonismo vocal regresará el 7 de abril con Vespres d’Arnadí, formación residente del CNDM, acompañada por la soprano Serena Sáenz, en un programa que combinará arias y música instrumental de Vivaldi, Rameau y Haendel. El 20 de abril, Marsyas Baroque presentará Musas y heroínas, una propuesta que reivindica el papel de las mujeres compositoras e intérpretes en la historia de la música.

El ciclo proseguirá el 20 de mayo con Capella de Ministrers, que interpretará "Carmina Burana. Música medieval para rebeldes sin causa", un programa centrado en los cantos del Códice Buranus y el espíritu irreverente de la Edad Media. El cierre llegará el 27 de mayo con Les Épopées, dirigidos por Stéphane Fuget y con la mezzosoprano Eva Zaïcik como solista, en un concierto dedicado al primer Barroco italiano.

Como complemento a la programación artística, Primavera Barroca 2026 incorpora una vertiente pedagógica con un ciclo de conferencias que se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Estas charlas, organizadas en colaboración con el Conservatorio Superior de Música, el Conservatorio Profesional y la Universidad de Oviedo, estarán protagonizadas por algunos de los artistas participantes en el ciclo, como Aarón Zapico, Yago Mahúgo, Dani Espasa y miembros del conjunto Marsyas Baroque

En el acto de presentación estuvieron presentes, Francisco Lorenzo, director del CNDM; David Álvarez, concejal de Cultura; y Cosme Marina, director artístico de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo. Todos ellos destacaron el interés del público ovetense por este ciclo y el carácter "consolidado" que ha ido adquiriendo con el paso de las ediciones. "Los asistentes responden año tras año con entusiasmo y fidelidad a la cita barroca, contribuyendo a que este ciclo sea hoy un referente imprescindible de la música antigua en nuestro país y una pieza clave de la vida cultural de la ciudad", destacó Lorenzo.

"Ahora que estamos luchando por ser Capital Europea de la Cultura, esa fortaleza musical supone un punto de apoyo fundamental para construir y seguir avanzando con el resto de propuestas. Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido hasta ahora y seguimos trabajando para consolidar estos ciclos, nos mantenemos firmes en la defensa del ADN cultural de Oviedo", concluyó Álvarez, durante su intervención.