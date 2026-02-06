Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox presenta un recurso contencioso-administrativo contra la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Oviedo

"Responde, exclusivamente, a intereses políticos e ideológicos, para los que se destinan ingentes cantidades de recursos públicos, que deberían invertirse en el verdadero bienestar de los ovetenses", señaló Sonsoles Peralta

Coches entrando en la Zona de Bajas Emisiones.

Coches entrando en la Zona de Bajas Emisiones. / Mario Canteli

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo presentó este viernes un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entró en vigor el pasado 1 de enero. "Es injusta, abusiva y recaudatoria, penaliza a las familias humildes que no pueden cambiar de coche y restringe derechos fundamentales como la libertad de movimiento. Responde, exclusivamente, a intereses políticos e ideológicos, para los que se destinan ingentes cantidades de recursos públicos, que deberían invertirse en el verdadero bienestar de los ovetenses", señaló la portavoz, Sonsoles Peralta.

El grupo conservador justifica su recurso en la falta de justificación ambiental, puesto que aseguran que no existe ningún informe técnico que respalde la necesidad de implantar la ZBE, y en el carácter presuntamente intrusivo de la medida, especialmente por la instalación de cámaras de vigilancia. Después del rechazo del equipo de gobierno a sus alegaciones, Vox decidió llevar el caso ante la justicia para frenar la implantación de la ZBE en Oviedo.

"Prometimos y lo estamos cumpliendo, vamos a llegar hasta el final dando la batalla para que los ovetenses no se vean perjudicados por estas imposiciones absurdas. El PP prioriza esta imposición izquierdista sobre las necesidades reales de los ciudadanos", concluyó Peralta.

